Atacan a oficial latina uniformada por hablar en español. Ahora recibe apoyo nacional

Una mujer dijo a esta militar estadounidense que era desagradable que hablara en español con el uniforme puesto

Una oficial latina del ejército de Estados Unidos que se encontraba esperando un café fue víctima de un episodio de discriminación mientras hablaba por teléfono y vestía el uniforme de la Fuerza Aérea.

Xiara Mercado, quien nació en Puerto Rico, se encontraba en un Starbucks cerca de su base militar en Hawaii cuando una mujer se le acercó y le dijo que era “desagradable” que hablara en español mientras llevaba el uniforme puesto.

“No deberías estar hablando en español. Eso no es lo que el uniforme representa. Es ‘desagradable’, le dijo la mujer, reportó Hawaii News Now.

Mercado, quien compartió en Facebook lo que había sucedido, dijo que le había preguntado a la mujer qué era lo desagradable.

“Tú hablando otra lengua que no representa a América ni al uniforme, eso es desagradable”, respondió la mujer.

Sin embargo, Mercado relata que decidió permanecer en calma y explicarle a la señora que vestía el uniforme con orgullo y que su ataque no era más que una falta de sensibilidad.

“Lo único desagradable aquí es que no tienes ni idea de tu discriminación. Que tengas un buen día”, le dijo Mercado, quien señalo en su publicación que se encontraba más triste que molesta por lo ocurrido.

Su historia ha sido compartida miles de veces en Facebook y también ha recibido apoyo nacional de quienes se oponen a la discriminación.

En un video transmitido en directo, Mercado aseguró que había recibido el apoyo de muchas personas que se habían solidarizado con lo ocurrido.

“Gracias por representar y trabajar por nuestra seguridad”, escribió uno de los tantos usuarios que decidieron darle ánimos.

Mercado, de 27 años, reveló que al menos en cuatro ocasiones ha sido víctima de ataques similares.

“Mi publicación no era para instigar o combatir el fuego con fuego. Esa no es mi política. Mi publicación no es sobre el idioma. No se trata de español. Es una publicación sobre discriminación”, concluyó la oficial latina.

