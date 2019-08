Continúa la búsqueda de Amanda Custer. La policía reveló detalles sobre su misteriosa desaparición

Una llamada sobre violencia doméstica. Una escena sangrienta. Una persona detenida. Sin embargo, la víctima aún no ha sido encontrada. La Policía reveló detalles sobre la investigación

Amanda Kathleen Custer, de 31 años, fue declarada desaparecida el lunes tras un incidente de violencia familiar reportado a la Policía de Monrovia. El departamento pidió la asistencia del cuerpo de investigación de homicidios del LASD a las 8:15 del lunes 29 de julio, tras una escena sangrienta y evidencia de que un ataque había ocurrido en una casa ubicada en la cuadra 600 de Vaquero Road, lugar donde residía su novio Robert Anthony Camou, de 27 años, con el cual había sostenido una relación por al menos tres años.

Cerca de dos semanas después, las autoridades aún no han dado con el paradero de la mujer.

En una conferencia de prensa ofrecida hoy por la oficina del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD), el teniente Scot Hoglund, de la división de Homicidios informó sobre los avances de la investigación.

La evidencia fue encontrada en la habitación de Camou, donde se halló sangre. Además, “evidencia y testigos dijeron que Camou puso el cuerpo sin vida de Amanda Custer en el equipaje de un Prius 2017”, informó Hoglund.

Las autoridades lograron reconstruir el recorrido de Camou después del incidente en Monrovia gracias a un dispositivo de monitoreo que llevaba en conexión con un caso de violencia doméstica ocurrida en Pasadena por el cual se encontraba bajo fianza.

Tras el incidente en Monrovia, las autoridades descubrieron que Camou se dirigió hacia Glendora, en el Bulevar Foothill paró en Del Taco, después fue a una estación de gasolina donde compró cigarillos. Más adelante, continuó hacia Clermont y a las 8:56 a.m. fue visto en la zona entre Baseline Road y la Avenida Padua. Continuó en dirección donde fue visto en un video de vigilancia en una estación Arco en la Avenida Sierra de Fontana a las 9:27 a.m. aproximadamente.

A las 2:15 p.m. el hombre fue a un banco Chase en la ciudad de Asuza, sien embargo hay una brecha de tiempo de cinco horas en las cuales no se sabe donde estuvo Camou o que fue lo que hizo en ese momento.

Camou fue hallado en el centro de Los Ángeles a las 2:45 a.m. entre las calles Third y South Hill donde se presentó un enfrentamiento policial. Camou fue arrestado al día siguiente a las 7:45 a.m. Las inspecciones dentro del carro de Camou revelaron la presencia de sangre y una herramienta usada para escavar la tierra, dijo Hoglund.

Las autoridades confirmaron que Camou visitó un bar cerca de Skid Row cantando pocas horas antes de su arresto. El video muestra las perturbadoras palabras del hombre incluye “ustedes no saben que yo estoy en las noticias” y más adelante dice “maté a mi p*** y enterré a esa p***”, además murmura entredientes que la policía lo está buscando.

Las autoridades piden la asistencia de la comunidad para encontrar Amanda. El padre, Rick Custer, pidió ayuda para que las personas que puedan tener información sobre este incidente para que se comunique con las autoridades.

