Ford, en la mira del gobierno por poner en venta autos con fallas de seguridad

Después de varias quejas por parte de consumidores y la opinión de tres congresistas de los Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) anunció que comenzaría a investigar las transmisiones del fabricante Ford.

Fallas en las transmisiones han sido reportadas en varios modelos del Ford Focus y Ford Fiesta, y los concesionarios están esperando instrucciones por parte del corporativo para saber cómo manejar la situación, informa USA Today.

Aunque no ha habido respuesta oficial por parte de Ford o una conclusión por parte de la NHTSA, se han reportado todo tipo de problemas con estos autos que van desde cambios inesperados a neutral y una falta de aceleración hasta sacudidas hacia adelante y cambios bruscos.

Ante la presión, Ford hace un mes dijo que para el 19 de julio daría una respuesta, pero nada nuevo se ha reportado todavía.

De hecho, la única contestación que se ha recibido por parte de Ford fue la que la empresa de autos americanos publicó después que un artículo del Detroit Free Press la acusara de comercializar las transmisiones sabiendo que estaban “defectuosas”.

“Ese informe incluye conclusiones que no se basan de hecho, lo que corre el riesgo de engañar a los clientes sobre la seguridad y la fiabilidad de sus vehículos”, dijo Ford en un comunicado respondiendo a las acusaciones del diario sobre las transmisiones DPS6 .

Según Ford, esto es lo que el público tiene que saber:

La vibración fue efectivamente una compensación para el mayor nivel de eficiencia de combustible. La durabilidad y la seguridad no se vieron comprometidas. Subestimamos su efecto sobre la satisfacción del cliente, así como la complejidad y el tiempo necesarios para solucionar el problema y optimizar el rendimiento.

The Free Press incluyó acusaciones sobre accidentes y lesiones supuestamente causadas por la transmisión DPS6, incluidas instancias de “aceleración … repentina”. No hemos visto que eso ocurra con el DPS6 y no tenemos conocimiento de evidencia que valide la causa y efecto en estos casos.