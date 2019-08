Menor se cuelga desde tendedero de edificio para evitar que su padre la violara

La adolescente pedía que la salvaran de su progenitor

Una menor de 14 años clamaba desesperada por auxilio colgada del tendedero del cuarto piso de un edificio en España.

La adolescente pedía que la salvaran de quien se supone no sea ni siquiera una amenaza: su padre.

La joven pedía socorro y aseguraba que su progenitor la quería violar.

La escena, que reseñan esta semana medios como El País, ocurrió la noche del pasado martes. Fue a eso de las 11 p.m. cuando agentes alertados por el hecho acudieron a la vivienda familiar localizado en el distrito Marítimo de Valencia.

La presunta víctima permanecía agarrada a las guías laterales que sostienen el tendedero de su casa.

Los reportes indican que el padre intentó abusar sexualmente de ella en una habitación; pero la chica aprovechó que su hermana pequeña entró, y escapó por la ventana hasta subirse al tendedero para pedir ayuda.

Al momento del hecho, la madre de la menor se encontraba en la localidad alicantina de Altea.

La presencia de la Policía evitó que el padre fuera linchado por vecinos, de acuerdo con los reportes.

“Había mucha policía y mucha gente. Los vecinos golpearon la puerta para entrar, porque el padre no abría. Me contaron, porque yo desde aquí no lo oí, que le gritaban a la niña desde la calle que no se tirara, que aguantara”, dijo una vecina desde la ventana de su vivienda, según citada por el citado rotativo.

El individuo 38 años y de nacionalidad boliviana fue arrestado y enfrenta cargos de abuso sexual.

La presunta afectada se mantiene bajo la tutela del Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

Aparentemente, la adolescente vivía un patrón de abuso, ya que los informes mencionan que llegó a dormir con unas tijeras bajo la almohada y hasta con una almohada entre las piernas.

Fuentes policiales, además, indicaron que el año pasado, se reportó otro posible caso de abuso sexual y hasta se menciona un intento de grabación oculta mientras la menor se duchaba con su hermana. Se desconoce el desenlace de la supuesta denuncia.