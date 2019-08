Tarjeta Roja: Los jóvenes del Tri no son prioridad para nadie

Una vez más quedan de manifiesto en la cancha, problemas internos en la Federación

Volvemos al viejo problema de siempre, México se quedó corto en un torneo en donde era favorito y con malas sensaciones, debido a que fue con un rival de menos envergadura y en una instancia de penales a la que nunca se debió haber llegado.

Sin hacer menos el triunfo hondureño, que tiene todo el mérito y valor del mundo, de nuevo, el fracaso tiene que ver con cuestiones internas que afectan a los representativos con limite de edad.

Esto ya nos había pasado en el Mundial Sub 17 del año anterior en donde, pese a algún día haber sido una potencia, se hizo el ridículo con un equipo supuestamente que iba por todo y esto cada vez es más común.

Según Gerardo Torrado, Director Deportivo de la FEMEXFUT, México debería ser protagonista en todos los torneos en que participe:

“El objetivo principal es calificar sin sobresaltos a Qatar, ese es el objetivo que tenemos en mente y en todas las competiciones que tenemos queremos ser protagonistas y buscar ser campeonas, estar dentro de los medalleros. Seguir desarrollando a todos los futbolistas jóvenes que estén con nosotros en selecciones, brindarles las herramientas para que desarrollen su potencial y que tengamos a los mejores jugadores”.

Como siempre, promesas burocráticas que nunca llegan.

La verdad sea dicha, en México hay buenos jugadores juveniles con limite de edad, el problema es que los clubes no prestan a los mejores porque -al no ser fecha FIFA- no están obligados a hacerlo y ese es uno de los problemas medulares.

La poca proyección de los equipos mexicanos a los jóvenes menores de 20 años sigue siendo más ‘a fuerza’ que por un interés legítimo por desarrollar a los jugadores, un negocio que NUNCA ha sido propietario en México como sí lo han sido otros que no benefician directamente a nuestras Selecciones.

Otro problema SERIO, es el menosprecio a los rivales del área, que cada vez sorprenden más al Tri y por alguna razón, no queremos verlo… un día va a ser demasiado tarde.

En fin, una vez más nos quedamos fuera de la lucha por el Oro y aunque México no se queda sin medalla Panamericana desde hace 32 años, de nuevo el sabor de boca es más que amargo.

