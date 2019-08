Treinta años de magia de El Haragán y Compañía

La banda originaria de Ciudad de México celebra tres décadas de llevar su música por el mundo

De los casi treinta años que Luis Álvarez lleva como fundador y líder de la banda El Haragán y Compañía, hay una sola cosa que lamenta: el nombre que lleva el grupo.

“Por más que quise no me lo pude cambiar”, contó. “Hubo un poquito de rabia, hubo un poquito de [responsabilidad de la] prensa […] Todos me dijeron el haragán, entonces se quedó y no me lo pude quitar; al final resultó comercial, tenía que ser así”.

El responsable fue el anfitrión de un concurso en el que el rockero de Ciudad de México participaba. En lugar de presentarlo como Luis Álvarez, lo presentó con el nombre de la canción que iba a interpretar, que se llamaba “El haragán”.

Y ahí comenzó la historia de este cantante que en diciembre celebra tres décadas de carrera, pero cuyos festejos comenzó desde ya y se prolongarán hasta bien entrado el 2020.

“Desde ahorita porque estamos como en fiesta de pueblo”, dijo el rockero de 51 años. “En grande para ir a todas las ciudades de México, Estados Unidos y España; un año no basta para poder festejar tanto”.

El mérito es aún mayor si se considera que esta banda ha sobrevivido todos estos años sin la ayuda de grandes disqueras o de medios de comunicación tradicionales. Su subsistencia se debe meramente al apoyo de la fiel “bandita” que Álvarez y su grupo han forjado a través de los años.

“Somos un grupo del pueblo y para el pueblo”, sostuvo. “Ha sido parte de la magia; ha sido un fenómeno porque la cantidad de discos y lugar que hemos tocado es increíble, y estoy contento de que no hemos tenido difusión masiva”.

Y tan es así que El Haragán anda por estos días tocando en plazas como Chicago, Kansas, Texas, Nueva York y Oklahoma. A Los Angeles llegará el sábado para ofrecer un show en el teatro The Belasco.

Su espectáculo será algo parecido a un viaje al pasado porque interpretará los éxitos de “Valedores juveniles”, el primer disco del grupo y donde se editaron éxitos como “Mi muñequita sintética” y “Él no lo mató”. A la fecha, ya han grabado 16 álbumes.

“Lo estamos reviviendo [el disco] porque hace treinta años, por septiembre, estábamos planeando el golpe maestro”, recordó Álvarez. “Cuando venimos a Los Angeles en el 92 o 93, la banda nos recibió de una manera tan bonita que me sentí como en casa”.

El “disco rojo”, como el artista se refiere a su primer álbum porque su portada es de ese color, fue el que marcó la pauta para la que sería la larga trayectoria de esta banda de rock urbano.

“Es momento de que la raza de Los Angeles reviva esos recuerdos”, dijo.

En detalle

Qué: El Haragán y Compañía

Cuándo: sábado, 9 pm

Dónde: teatro The Belasco, 1050 S. Hill St., Los Angeles

Cómo: boletos $40 a $70

Informes: (213) 746-5670 y thebelasco.com