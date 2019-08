Houston- Tres personas murieron en violento accidente en el Southwest Freeway

El choque fatal según la policía, dejo al conductor muerto en la escena, otro pasajero falleció en el camino al hospital y un tercero murió en el hospital

HOUSTON- Un accidente violento que ocurrió el domingo ha dejado tres personas muertas.

El reporte del accidente indica que una camioneta SUV viajaba por el lateral de la carretera Southwest Freeway a la altura de la intersección con la calle Bellerive.

La SUV impactó otro vehículo y se volcó, dos de los pasajeros fueron expulsados del SUV, tres viajaban en el auto.

El conductor murió instantáneamente. El conductor del otro vehículo involucrado en el accidente no fue herido y aparentemente el consumo de alcohol no fue un factor en la tragedia. No se han entablado cargos. La investigación sigue en marcha.