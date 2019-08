Se viene fichaje bomba de Monarcas: “Gullit” Peña alista las maletas para jugar en Morelia

El mediocampista ya negocia su regreso a México

Luego de que Carlos Peña no avisara y no se presentara a trabajar el primer día con su club de la segunda división de Polonia, el GKS Tychy, era de esperarse que la relación se fracturara. Ahora su agente le está buscando acomodo en otro equipo y parece que a Morelia no le parece nada mal la idea.

Monarcas prepara un BOMBAZO👑💣💥@G27Gullit quiere recuperar su mejor nivel y tiene posibilidades de regresar a la Liga MX con Morelia

👉 https://t.co/eTbjnuqGGb pic.twitter.com/dl4gzICM08 — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 12, 2019

Según lo publicado por Marca Claro, el próximo destino del “Gullit” sería Morelia “si las negociaciones culminan con un acuerdo entre ambas partes”. De hecho, el mismo medio se dio a la tarea de entrevistar a dos de los elementos de Monarcas y pareciera que ya están enterados de la noticia porque hablaron sin reparos.

“En cuanto a lo deportivo que es lo que he visto del ‘Gullit’, me parece que es un excelente jugador, creo que de estar bien en lo físico pudiera llegar a aportar mucho al club“, dijo Sebastián Sosa, guardameta de los purépechas.

“Yo creo que al ‘Gullit’ siempre en lo futbolístico lo he respetado, lo he admirado; me tocó compartir vestidor con él y para mi fue importante porque me ayudó en muchísimas cosas, si él viene acá estaría contento, agradecido y dispuesto a apoyar“, agregó Aldo Rocha, el capitán del equipo.

Por otra parte, y reforzando esta versión, el periodista deportivo, Pablo León mencionó en Twitter que a Peña se le vio en México y que está buscando arreglarse con Morelia.

Torrente quiere al Gullit Peña ! Este fin de semana se vio a la “Bestia” en la ciudad de León y ya arregla su llegada con la Monarquía. pic.twitter.com/latFTtxtqk — Pablo Ruiz (@26_pabloruiz) August 12, 2019