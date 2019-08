Falleció “Tata” Brown y así lo despiden Messi y Maradona

La noche de este lunes falleció José Luis “Tata” Brown, ex seleccionado argentino y autor del primer gol en la final del Mundial de México 1986, entre Argentina y Alemania. El ex futbolista de 62 años murió en un hospital de La Plata, a causa de las complicaciones del Alzheimer que padecía desde hace varios años.

La noticia conmocionó al futbol argentino, donde figuras de la talla de Diego Armando Maradona y Lionel Messi se tomaron un tiempo para dedicarle unas palabras de despedida.

“Quiero saludar a la familia del “Tata” José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando. Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. Te vamos a extrañar mucho. No sabés cuánto lo lamento, hermano. Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la copa del mundo. Que descanses en paz”, escribió Diego, quien también colgó un video de José Luis a manera de homenaje.

Por su parte, Leo Messi, honró la memoria del “Tata” y mandó sus condolencias a la familia a través de sus historias de Instagram. “Mis condolencias y un abrazo a familiares, amigos y personas cercanas al “Tata” Brown, un referente querido de nuestro fútbol”, publicó el actual capitán de la albiceleste.