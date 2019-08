Britney Spears compra en las tiendas de la gente común

No te extrañe si la encuentras en Walmart o Target

La batalla legal en que se encuentra inmersa Britney Spears, la princesa del pop, para que se hagan ciertos ajustes a los términos de la tutela legal bajo la que se la colocó hace más de una década y que, en la práctica, otorga el control sobre sus finanzas y otros aspectos importantes de su vida a su padre ha sacado a la luz los detalles de sus cuentas personales.

Las finanzas de Britney han de ser revisadas como parte del caso y ahora el portal The Blast ha conseguido acceso a los documentos que presentó detallando sus gastos a lo largo del último año. Llama la atención que en el desglose final de cómo desembolsó 400.000 dólares en viajes, hoteles y necesidades básicas del día a día, 66.000 se los gastara en tiendas de la cadena de grandes almacenes Target, a la que realizó más de 80 visitas. Pese a contar con una fortuna valorada en más de 59 millones de dólares, que incrementó notablemente gracias a su exitosa residencia en Las Vegas, llamada ‘Piece Of Me‘, la cual generó casi tres millones de dólares netos, salta a la vista que la cantante no es partidaria de pagar más de la cuenta y por eso sigue frecuentando establecimientos como Walmart y Home Depot, conocidos por sus precios competitivos.

Por otra parte, también sabe dar un capricho cuando la ocasión lo merece y a la artista no le tembló el pulso a la hora de pagar una suma tan elevada como 16.000 dólares por alojarse cuatro noches en un hotel de Beverly Hills.