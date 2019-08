Zinedine Zidane amenaza con dejar el Real Madrid

View this post on Instagram

INGLESES FALAM EM SAÍDA IMEDIATA DE ZIDANE REAL MADRID 🔴🔴🔴 De acordo com o The Independent, Zinedine Zidane está ponderar demitir-se do Real Madrid. O técnico francês sente-se «enganado» pela prestação de Florentino Pérez neste mercado de transferências. 🔴🔴🔴 Na base desta decisão está a não contratação de Paul Pogba, médio que Zidane considerava essencial para esta temporada. Na ótica do francês, a direção do Real Madrid não terá feito todos os possíveis para garantir a contratação do jogador, por quem o Manchester United pediu €170 milhões. 🔴🔴🔴 Este sentimento agravou-se com a prestação dos merengues na pré-época. Com apenas dois triunfos em sete partidas, o Real Madrid detém o pior registo de todos os emblemas da La Liga nesta fase. Resultados que Zidane justifica com a ausência dos reforços desejados. 🔴🔴🔴 Recorde-se que esta é a segunda passagem do treinador francês pelo banco do Real Madrid. Depois de ter conquistado três Ligas dos Campeões em duas épocas e meia, Zidane regressou ao Santiago Bernabéu em março para substituir Santiago Solari depois de uma época desastrosa (terceiro lugar a 19 pontos do Barcelona). #zinedinezidane #zidane #realmadridcf #paulpogba #manchesterunited