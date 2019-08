Revelan cómo se suicidó en prisión el multimillonario Epstein, acusado de tráfico sexual

Los huesos rotos en el cuello del magnate, amigo de personajes poderosos como Bill Clinton o Donald Trump, generó dudas sobre la causa de la muerte. Tras el nuevo anuncio, las sospechas quedan disipadas

El magnate Jeffrey Epstein acabó con su vida ahorcándese en la celda del Centro Corrección Metropolitano de Manhattan (Nueva York). La oficina forense de la ciudad hizo público este viernes el análisis que deriva de la autopsia.

La muerte del multimillonario de 66 años había cuestionado cómo un preso acusado de abuso de menores y tráfico sexual pudo escapar de una cárcel para delincuentes de alto perfil. Las teorías de la conspiración rececorrieron las redes sociales y los platós de televisión de algunas cadenas conservadoras. Hasta el propio Donald Trump compartió la acusación infundada que responsabilizaba a Bill Clinton de la muerte del magnate, amigo de ambos presidentes.

La Oficina de prisiones comunicó en el momento de la muerte que la causa había sido un “aparente suicidio”, pero eso no acalló planteamientos más o menos inverosímiles. Más aún cuando la autopsia no se reveló el domingo, tal y como se había anunciado.

A lo largo de esta semana han crecido las críticas hacia la cárcel que hasta el capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera tachó de “tortura” y donde el acusado no estaba bajo vigilancia constante por riesgo de suicidio, a pesar de haber intentado acabar con su vida dos semanas antes de su muerte. En su lugar, el régimen de supervición requería una visita de los oficiales cada media hora. Pero el cuando hallaron su cuerpo hacía tres horas que nadie pasaba por su celda y más tarde se reveló que uno de los dos agentes que lo supervisaba no tenía la formación necesaria.

Incluso el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, denunció serias irregularidades en una cárcel federal que está bajo su propia supervisión. Un representante anónimo del personal de la cárcel también se quejó de las condiciones de trabajo del lugar ya que los trabajadores se ven obligados a trabajar turnos dobles y triples. Por otro lado, Epstein había estado varios días sin compañero de celda, pese a las exigencias federales.

Ya este jueves The Washington Post y The New York Times adelantaron que la autopsia había hallado varios huesos rotos en el cuello del preso. Ese anuncio volvió a avivar las especulaciones de homicidio por estrangulamiento. La forense principal de la ciudad de Nueva York, Barbara Sampson, dijo entonces que ningún factor aislado de una autopsia puede proporcionar una respuesta concluyente.

Epstein estaba acusado de crear una red de tráfico sexual de menores hace una década en sus mansiones de Nueva York y Florida, y se había declarado inocente de los cargos. El millonario ya había afrontado acusaciones similares en Florida en 2008, aunque entonces llegó a un acuerdo con el fiscal Alexander Acosta, posteriormente secretario de Trabajo en la Administración de Trump, que tuvo que renunciar a este cargo por el escándalo desatado por un pacto secreto ocultado a las víctimas.

Con información de Efe

