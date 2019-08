Trump comparte la teoría que responsabiliza a Bill Clinton de la muerte de amigo de ambos

El FBI sigue investigando la causa del fallecimiento de Jeffrey Epstein, multimillonario acusado de abuso sexual a menores y tráfico sexual

El presidente Donald Trump ha compartido en Twitter la teoría de la conspiración que señala a Bill Clinton como autor del “aparente suicidio” del multimillonario acusado de abuso a menores y tráfico sexual, Jeffrey Epstein.

Esta teoría, difundida en redes y apoyada por comentaristas conservadores, no tiene fundamento alguno. El FBI, que sigue investigando el caso, adelantó que las primeras investigaciones apuntan al suicidio. Sin embargo, la agencia federal advirtió que no descarta otras posibilidades, como un ataque cardiaco.

Con su retuit, el presidente expresa su apoyo a quienes en redes sociales empezaron a relacionar a la familia Clinton con el fallecimiento. El tuit que compartió Trump lo escribió Terrence K. Williams, un cómico y comentarista conservador.

“¿Muerto por suicidio bajo observación permanente por riesgo de suicidio? Sí, claro. Lo que pasa es que Jeffrey Epstein tenía información sobre Bill Clinton y ahora está muerto”, publicó el humorista para acompañar el video. Sin embargo, tal y como dijeron algunos funcionario federales a PBS, el acusado no estaba en ese régimen de vigilancia antisuicida.

El video de Williams insinúa que, si Epstein se suicidó, “alguien no está haciendo su trabajo o pagaron a alguien para que no hiciera su trabajo. Por tanto, alguien puede ser despedido para que no salga la información”.

No es la primera vez que Donald Trump aviva las teorías de la conspiración en contra de sus rivales políticos. Tal y como recuerda NBC News, el presidente defendió el mito falso de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos y, en 2016, sugirió que el suicidio de Vince Foster, asesor de la Casa Blanca de Clinton, fue “muy sospechoso”. Lo que no hizo Trump fue compartir las acusaciones que apuntan a su Departamento de Justicia.

La muerte del millonario, acusado por segunda vez de abuso sexual a menores y tráfico sexual, llega dos semanas después de que se publicara que había intentado acabar con su vida y un día después de que se revelaran nuevos documentos de los casos en los que estaba implicado.

