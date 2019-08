¡Cuidado Marche! Iker Casillas va por la titularidad del Porto

View this post on Instagram

FUTURO DE CASILLAS‼️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Parece que o futuro de Casillas será decidido no final do ano, em dezembro. De acordo com o jornal "A Bola", o goleiro espanhol realizará novos exames e saberá se poderá voltar aos gramados ou pendurar as luvas. O atleta está inscrito no campeonato português (Liga NOS) pelo FC Porto. Caso os exames sejam positivos, poderá atuar normalmente no restante da temporada. Casillas acabou sofrendo um infarto no final de junho no treino pelo FC Porto, sendo levado as pressas para o hospital. Realizou uma cirurgia e manteve seu quadro estável. De acordo com o médico, se Casillas fosse uma pessoa sedentária, teria morrido no mesmo momento. Sua profissão e agilidade no atendimento, foram determinantes para a recuperação do goleiro.