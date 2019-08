Enrique Guzmán arremete contra Carmen Salinas: “Vieja metiche”

Enrique Guzmán se dijo muy molesto de que Carmen Salinas se meta en asuntos de su familia

Enrique Guzmán no se detuvo para decir lo que piensa de Carmen Salinas y su propuesta de ‘abrigar’ a Frida Sofía, así como ofrecerle el “amor de madre” que necesita.

El cantante y abuelo de Frida se dijo harto de que se le pregunte sobre la polémica entre su hija, Alejandra Guzmán, y su nieta. También exigió a Carmelita que no se mete en las cosas de su familia.

“Esa señora se mete con todo el mundo. Esa señora quiere ser la mamá de todo mundo, ¿Se le murió su hijo?, pues señora, no me esté chingando con la mía: ‘Vente, yo te recibo’, no te metas en lo que no te importa, pinche vieja metiche”, dijo con molestia el intérprete de La Plaga y agregó:

“Se mete en la vida de todos, que: ‘Yo opino’, no opine, ya pinche vieja… ya, adiós. Esa señora hablando de tonterías, estoy harto”, respondió para Telediario Mediodía.

Dias antes, Frida Sofía aceptó la propuesta de Salinas y quedó en contactarla: “Señora hermosa, no sé cómo ponerme en contacto con usted, pero lo haré, yo si la necesito y si me permite darle el amor de hija que nunca será el mismo de su hijo pero honraré su vida y la suya por el resto de mi vida”, escribió en Instagram.

