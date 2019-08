Jomari Goyso y la polémica detrás del vestido de Clarissa Molina en Univision

View this post on Instagram

No se si vieron el martes el show #elgordoylaflaca cuando Raül me pregunto por el vestido de Clarisa…. Ahí está lo que paso, ahí está lo que dije, y ahí está la realidad…. ya me he dado cuenta que cada quien dentro de los medios y plataformas digitales usa la información a su manera y no les importa perder la credibilidad, lo que necesitan es atención… Love u @clarissamolina