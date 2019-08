Ramón Ayala: más de cinco décadas en el pedestal

El acordeonista más reconocido de México ya lleva en el trono medio siglo, un lugar del que no lo podrán bajar

Ramón Ayala no sabe lo que es el descanso, a menos que una situación inesperada lo haga poner una pausa en su carrera, como le sucedió recientemente.

Al acordeonista más venerado de México lo tuvieron que operar de la próstata y estuvo tres semanas fuera de circulación, guardando reposo absoluto.

Pero no hay nada de que preocuparse porque el día de esta entrevista Ayala ya estaba más que listo para pisar los escenarios, algo que ha hecho desde hace 55 años.

“Tuvimos que descansar”, dice el músico, que este fin de semana ofrecerá un show en el Pacific Amphitheater con la Banda Machos como invitada. “Pero ya andamos jalando [trabajando] otra vez”.

El rey del acordeón, mote que se ganó desde que su carrera como intérprete de este instrumento cobró fama en los setenta, no ha parado en todos estos años, a pesar de que desde hace tiempo padece de diabetes, una enfermedad que ha tomado en serio.

“Sí me cuido”, dijo el cantante de 73 años. “Si no te cuidas se te acaban los riñones, te quedas ciego, se te caen los dientes y después ya no puedo tocar el acordeón porque no veo”.

Y como no quiere que le suceda eso, porque por la cabeza nunca le ha pasado retirarse, come con mesura y solo alimentos que son buenos para su salud, aseguró.

Y hablando de retiro, Ayala dijo que él no sabe hacer otra cosa más que trabajar, que lo hace desde los 7 u 8 años, cuando comenzó a tocar su acordeón en bares de mala muerte en la ciudad fronteriza de Reynosa, en México. Ahí se metía a escondidas para interpretar unas canciones y ganarse unos pesos.

Fue en 1973, luego de cuatro años de tocar informalmente, cuando pudo grabar su primer álbum, y de ahí la vida le cambió; dejó de actuar en cantinuchas e inició la que sería una carrera meteórica que ha dado muchos frutos.

“Ya tenemos 113 discos grabados”, dijo. “Por eso no me hallo sin tocar; ando desesperado cuando no toco porque la música ha sido parte de toda mi vida”.

Pero no solo se trata de sacar discos, sino de crear éxitos, y para eso Ayala se pinta solo. Tiene tantos y tantos hits que asegura que para poder interpretar sus canciones más famosas, tendría dar un concierto de un mes sin parar.

Eso es lo que lo ha mantenido en la cima por más de cinco décadas, un puesto que nadie le ha podido quitar y que reconoce como propio.

“Ya son muchos años, y la gente nos reconoce como íconos de la música”, sostuvo; y de sobre si alguien puede bajarlo de su pedestal, dijo que “no, claro que no, no nos dejamos”.

En detalle

Qué: Ramón Ayala

Cuándo: hoy, 7:30 pm

Dónde: Pacific Amphitheatre, 100 Fair Dr., Costa Mesa

Cómo: boletos $30 a $72.50; informes (714) 708-1500 y pacamp.com