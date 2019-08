Sobreviviente de la tragedia del Chepecoense deja al equipo y jugará con el Goiás

View this post on Instagram

Hoje concluo mais um ciclo na @chapecoensereal, período este que mudou a minha vida e me fez renascer. Sou grato ao torcedor que sempre mostrou seu apoio e respeito a mim. A esta cidade que me acolheu juntamente com minha família. Independente de estarem relacionados ou não ao futebol, sou eternamente grato a todas as pessoas que me ajudaram desde o meu primeiro dia aqui em Chapecó. Foram 5 anos e 3 títulos vestindo essa camisa, e o sentimento que habita em mim é de muita gratidão, respeito e consideração. Não sei se é um até breve, ou um adeus, mas sei que aqui vivi momentos intensos e de superação que levarei para minha vida inteira. Agora, vamos para mais um desafio. Obrigado por tudo, Chapecó!