The Music Center reabre su plaza con una gran celebración

El espacio urbano se convertirá en “La Plaza para Todos” con un nuevo centro de bienvenida, restaurante, jardines y una instalación de arte interactivo

The Music Center reabrirá The Music Center Plaza con una gran fiesta abierta al público para celebrar la renovación del amplio espacio al aire libre, que costó $41 millones y tardó 20 meses en completarse.

Luego de 53 años, el centro ha sido renovado para ser un espacio urbano accesible y acogedor, convirtiéndose en una “plaza para todos”. La renovación incluyó la creación de un quinto espacio en el campus de The Music Center.

Además de importantes mejoramientos en su infraestructura y mayor acceso para personas con discapacidades, la renovación de la Plaza también incluyó la construcción de cinco nuevos edificios, tales como el Lisa Specht Welcome Center, baños públicos permanentes y tres restaurantes: el Abernethy’s, con servicio de mesa que tendrá un innovador programa de chefs emergentes; The Mullin Wine Bar con vinos curados por tiendas locales y cócteles creados por un mixólogo destacado; y la cafetería de la tercera ola de Los Ángeles Go Get Em Tiger (GGET).

“El rediseño de The Music Center Plaza crea un atractivo espacio abierto y brinda a los angelinos un gran oasis urbano, ya sea que se encuentren entre juntas en el concurrido centro cívico o simplemente estén buscando relajarse y disfrutar de las vistas del centro de Los Ángeles”, comentó Rachel S. Moore, presidenta y directora ejecutiva de The Music Center.

La reinauguración de la Plaza también incluirá el regreso de la fuente de The Music Center Plaza, un elemento central del lugar, mientras que la escultura “Peace on Earth” diseñada por Jacques Lipchitz fue reubicada en un lugar más prominente dentro del complejo. Adicionalmente, los visitantes podrán interactuar con dos nuevas pantallas LED de 12’ x 20’ junto con sensores y cámaras para crear su propio arte de maneras nuevas e interactivas.

La mayor parte de la financiación recibida para el proyecto de $41 millones de la Plaza fue provista por el Condado de Los Ángeles, que contribuyó con una suma total de $30 millones. Adicionalmente, The Music Center recaudó más de $10 millones en fondos privados y está recaudando $1 millón para las pantallas LED.

Celebraciones de reapertura

Desde el jueves 29 de agosto hasta el domingo 1 de septiembre,The Music Center le dará la bienvenida al público con una serie de eventos públicos gratuitos:

• Jueves, 29 de agosto de 2019: 4:00 p.m.-7:00 p.m.

Go Get Em Tiger y The Mullin Wine Bar: tanto Go Get Em Tiger como The Mullin Wine Bar llevarán a cabo eventos especiales de apertura con música, juegos y degustaciones especiales para los residentes, negocios y vecinos de Grand Avenue en el centro de Los Ángeles.

• Viernes, 30 de agosto de 2019: 7:00 p.m. – 12:00 am

Dance DTLA de The Music Center: Los amantes del baile disfrutarán de una noche de cumbia bajo las estrellas con clases de baile para principiantes, seguidas de música hasta la medianoche.

• Sábado, 31 de agosto de 2019: 4:00 p.m.–7:30 p.m.

Plaza for All Celebration con el evento Big Sing 2019 de Los Angeles Master Chorale

4:00 p.m. El evento comienza en Grand Park

5:00 p.m. Procesión desde Grand Park hasta la Plaza

6:00 p.m.–7:15 p.m. Big Sing 2019

The Music Center se asociará con la organización de Los Ángeles LA Commons, que reúne a las comunidades en expresiones artísticas y culturales, y el Los Angeles Master Chorale, la compañía permanente más antigua de The Music Center, para una gran celebración comunitaria que incluirá canto, música, baile y artes visuales.

La celebración continuará con el evento anual Big Sing de Los Angeles Master Chorale, un gran espectáculo de canto a coro que reunirá a miles de voces bajo la dirección de Grant Gershon, el Director Artístico de Kiki & David Gindler, y directores de orquesta invitados. Habrá camiones de comida locales.

• Domingo, 1 de septiembre de 2019: 12:00 pm-6:00 p.m.

The Music Center’s Splish Splash Plaza Bash: El espacio recientemente renovado se transformará en una enorme y divertida fiesta informal con juegos y actividades gratis, chapoteo en la fuente de The Music Center, opciones culinarias y mucho más. Los cinco primeros chefs emergentes de Abernethy’s estarán presentes, preparando y vendiendo sus versiones individuales de bocadillos y delicias.

Más información sobre la renovación de la Plaza está disponible en http://en musiccenter.org/plaza.