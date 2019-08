En tiempos de división fortalecemos los lazos de amistad entre ciudades

Especialmente en tiempos en los que la competencia global está a la alza, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para fortalecer los lazos de familia, amistad, cultura, comercio y cooperación que no pueden romperse

Como alcaldes, tenemos el privilegio de celebrar muchos de los mejores momentos en las vidas de la gente que representamos. Pero también tenemos la responsabilidad de enfrentar muchos de los peores momentos que han ocurrido en nuestras ciudades.

Recientemente, vimos con horror cuando un sospechoso se dirigió a estadounidenses de herencia latina y mexicanos en El Paso, ocasionando la pérdida de 22 preciosas vidas. Cuando el confeso atacante de la masacre se enfrentó con el horror de sus repugnantes acciones, aceptó la culpa. En un manifiesto de supremacía de la raza blanca que las autoridades creen que él escribió, descubrimos que quería directamente atacar a la gente por su herencia; el atacante específico una palabra –– “invasión” –– que tristemente se ha convertido en un grito de batalla de los extremistas que han entrado a la discusión sobre inmigración entre nuestros países.

En otra parte, un hombre de Montana es acusado de atacar a un niño en un partido de béisbol –– porque consideró que el menor de trece años, que fue transportado por aire y ahora se está recuperando de una fractura craneal, era antipatriótico por no quitarse la gorra durante el himno nacional americano. Su abogado después le indicó a un periódico que el hombre pensó que solamente estaba siguiendo órdenes del presidente.

Cada una de estas historias contiene una simple verdad: las palabras son enormemente poderosas. Cuando los votantes otorgan el poder de la oficina más alta en el país, ese privilegio tiene deberes que se extienden más allá de la creación e implementación de las leyes. La gente espera lo que requiere una democracia sana: un liderazgo moral.

Los presidentes, alcaldes y miembros del consejo escolar no están en sus posiciones para echarle más leña al fuego; estamos aquí para resolver los problemas. Si hay gente en nuestras comunidades que expresan odio contra otros, tenemos la responsabilidad de expresarnos aún más en contra del odio. Cuando nuestros líderes ignoran esa responsabilidad–– o peor aún, directamente la rechazan–– los resultados pueden ser peligrosos. O mortales.

Esta ideología contra los latinos que aparece haber motivado la masacre en El Paso, nos recuerda la sagrada obligación que los líderes siempre deben tener y abrazar: la de mandar mensajes de amor, aceptación e inclusión –– para denunciar incondicionalmente las declaraciones racistas y xenófobas que las personas más atormentadas con demasiada frecuencia toman como licencia para cometer actos inimaginables de violencia.

El racismo y la intolerancia no tienen lugar en nuestro discurso, y todos los que tienen posiciones de autoridad–– especialmente aquellos a quienes que la gente ha otorgado esa responsabilidad –– tienen que hacerse responsables de lo que dicen. Nuestras comunidades no pueden sentirse seguras cuando los políticos promueven el lenguaje de intolerancia que empodera al terrorismo doméstico. Urgentemente, tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades y países sean lugares a los que todos nuestros residentes sientan que pertenecen. Frente a la tragedia, nuestra acción debe comenzar con usar palabras de afecto y respeto mutuo en nuestro debate político.

Este año establecimos la Cumbre de Alcaldes de América del Norte para unir al liderazgo de todo el continente en torno a estos valores en común.

En ciudades como Los Ángeles y la Ciudad de México –– las cuales están celebrando cincuenta años de hermanamiento –– estamos dedicados a continuar la construcción de puentes que ayuden a la gente prosperar en ambos lados de la frontera.

Especialmente en tiempos en los que la competencia global está a la alza, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para fortalecer los lazos de familia, amistad, cultura, comercio y cooperación que no pueden romperse, incluso si son puestos a prueba por estos tiempos divisivos. No existe mejor antídoto para la infección de intolerancia, y no hay respuesta más efectiva a una crisis de división innecesaria que cuesta vidas, debilita los ánimos y nos hace a todos menos seguros en los mismos lugares en los que deberíamos sentirnos seguros, libres y conectados unos con otros. Esta es la promesa de nuestros grandes países, nuestros queridos pueblos y nuestro continente compartido. Este es el camino hacia la prosperidad y la paz en ambos lados de la frontera.

La Dra. Claudia Sheinbaum es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. El Sr. Eric Garcetti es el Alcalde de Los Ángeles, California.