¿A quién consideran latino en Estados Unidos? (y por qué es más complicado de lo que quizá imaginas)

My wife very adamantly told me once, "Soy mexicana y punto. Pero no me molesta que me digan hispana, porque a huevo hablo español. Ni latina, porque obviamente vengo de México, un país latinoamericano. ¿Por qué me voy a molestar? Si me respetan, la etiqueta es lo de menos."

— David Bowles (Cemānahuacatl) (@DavidOBowles) May 28, 2019