Tiburones, Tigres, Broncos y Elefantes: lo que viene en la Bahía

Martes 3 de septiembre

Recta final de la temporada para los Athletics de Oakland

Una semana con ángeles que no vuelan y tigres chimuelos para los elefantes blancos (digo, para estar a tono con la demás fauna mencionada). Los Ángeles de Los Ángeles (a pesar de estar basados en Anaheim) se ubican en el cuarto sitio de la división, con todo y sus superestrellas Mike Trout, Albert Pujols y Justin Upton, y enfrentarán a los Atléticos del martes 3 de septiembre al jueves 5. Posteriormente, Oakland recibe a los Tigres de Detroit, siendo el jueves un doble juego en recuperación del encuentro suspendido el pasado 19 de mayo; las acciones comienzan a las 5:15 pm. El sábado 7 el partido inicia a las 6:07 pm y el domingo 8 a la 1:07 pm. Los boletos deben salir baratitos, porque los equipos no son muy buenos que digamos (de hecho los Tigres están en el fondo de la Central con míseros 39 partidos ganados y 91 perdidos). Compra tus entradas en el Coliseo de Oakland o en mlb.com/athletics.

Lunes 9 de septiembre

Raiders y Broncos a demostrar que pueden hacer frente a Kansas City

La División Oeste de la Liga Americana estará abrumadoramente dominada por los Jefes de Kansas City y su poderosa arma llamada Patrick Mahomes. El joven quarterback, aunque no propiamente novato, hizo un espectacular debut como titular del equipo el año pasado lanzando para ¡50 pases de anotación! Y de no ser por su horrenda defensa, habrían vencido al eterno Tom Brady y a los Patriotas para avanzar al Super Bowl y muy probablemente haber acabado con los borregos de Los Ángeles. Pero bueno, teorías contrafactuales, si se nos permite el término no acogido por la Real Academia de la Lengua Española. La cosa es que al menos en este año, no se espera mucho de Raiders y Broncos, que sí de los Chargers, que son un equipo sólido con un fantástico mariscal de campo, bien experimentado, en la persona de Philip Rivers. Los Broncos, hemos mencionado en entregas anteriores, tienen a un mariscal novato y a un veterano en los controles del equipo, pues adquirieron al joven Drew Lock de la Universidad de Missouri y a Joe Flacco de los Ravens de Baltimore, respectivamente. Pero no se puede dejar de lado el hecho de la experiencia e inteligencia de Vic Fangio, el nuevo entrenador en jefe del equipo, quien será mejor recordado por los aficionados de los 49ers de San Francisco, pues fue el arquitecto de la increíble defensiva de los dorados con monstruos como Justin Smith, Aldon Smith, Navarro Bowman, Patrick Willis entre otros más, quienes sin duda fueron en gran parte responsables de que San Francisco llegara al Super Bowl en 2013. Por ello no es muy sensato descartar de lleno a los Broncos, como muchos analistas están haciendo en los albores de la temporada. Bueno, ya nos extendimos mucho: los Broncos de Denver de Vic Fangio vs los Raiders de Oakland de Jon Gruden, última temporada de los Raiders en la ciudad del roble. Lunes por la noche, 9 de septiembre de 2019 (9/9/9 ¿será de buena suerte?). Boletos y detalles en Raiders.com. Y la semana que viene llegan los Jefes. Ojalá y agarren a los Raiders confesados.

Domingo 22 de septiembre

Los Tiburones salen del tanque a convivir con los fans

Cada vez que hablamos de este evento en particular nos sentimos que ya se nos fue el año y Navidad está a la vuelta de la esquina. Los Sharks de San José, el equipo profesional de la Liga Nacional de Hockey (NHL por sus siglas en inglés) celebra su jolgorio anual “Fan Fest 2019”, que por sólo 12 dólares por persona (o 24 dólares por un paquete para 4 invitados) te permite conocer a jugadores de los escualos, así como tomarte fotos con ellos, con su mascota Sharkie, con actividades para los niños, entrar a la pista de hielo y tomarte una foto y al final del día, presenciar el “Juego de Leyendas” de los Sharks. Conoce este veloz deporte que combina las acciones de las anotaciones en portería con (a veces) los golpes del box. Dale un descanso al balón y conoce al “puck”. Sharks Fan Fest 2019, el domingo 22 de septiembre de las 11:30 am a las 6:30 pm, en el SAP Center de San José. Boletos y más información en sjharks.com.