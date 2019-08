Alcalde “desaparecido” de Nueva York no entró en debate presidencial y saluda en pantalones cortos desde el desierto de Nevada

Desató críticas al subir un video vacacional en su cuenta Instagram en horas de trabajo

Bill de Blasio no cesa en generar polémicas por su accidentada aspiración presidencial y constantes ausencias de Nueva York, la ciudad más grande del país y de la que en teoría es alcalde.

Sin disimulo, ayer publicó en Instagram un video suyo en pantalones cortos, mientras visitaba el desierto en Red Rock Canyon, cerca de Las Vegas, al mediodía. Más tarde ya no estaba disponible en su cuenta.

Al mismo tiempo se confirmaba que no había clasificado para la tercera ronda del debate presidencial en las primarias Demócratas del 12 de septiembre. Los que entraron tuvieron al menos que sumar 130 mil donantes y 2% en cuatro encuestas nacionales.

“Me encanta estar aquí en Nevada en el Parque Nacional Red Rock”, dijo De Blasio con una actitud chistosa haciendo un gesto hacia la ladera de color de estiércol detrás de él. “Es un lugar increíble”.

Hace unos días, un grupo de críticos lanzó en Nueva York una irónica campaña: “De Blasio for Resident”, en vez de “for President” (para Presidente), y declarándolo “persona desaparecida” con un afiche estilo policial.

“Debe ser muy difícil para el personal que trabaja duro en el Ayuntamiento (…) ver al alcalde deambulando alegremente por la ladera de una montaña a mitad del día al otro lado del país“, dijo una fuente a New York Post.

Los aspirantes a la presidencia que se enfrentarán el próximo mes incluyen al ex vicepresidente Joe Biden; el senador de Nueva Jersey Cory Booker; el alcalde de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg; el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Julián Castro; la senadoras de California Kamala Harris; la senadora de Minnesota Amy Klobuchar; el ex representante de Texas Beto O’Rourke; el senador de Vermont Bernie Sanders; la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren; y el empresario Andrew Yang.

De Blasio todavía está tratando de entrar en el debate de octubre, que incluye los mismos criterios que el de septiembre.

“Comenzamos esta campaña tarde, pero estamos presionando mucho para calificar para el debate en octubre”, escribió su campaña en un correo electrónico desesperado de recaudación de fondos a sus seguidores el jueves.

Después de su paseo por el desierto, De Blasio asistió a una convención laboral de AFL-CIO. Luego iba a Los Ángeles, antes de finalmente regresar a Nueva York el sábado. Pero no por mucho tiempo: la próxima semana dejará la ciudad nuevamente para la Convención Demócrata en New Hampshire, según su campaña.