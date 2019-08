Cine latino en Los Ángeles en el festival NewFilmmakers LA InFocus – $15 con barra libre

El sábado 14 de septiembre en el Lynwood Dunn Theatre The Academy en Hollywood para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA) y The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) presentarán el festival anual de cine NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA) InFocus: Latinx & Hispanic Cinema Festival el sábado 14 de septiembre de 2019. El programa será organizado en el Teatro Linwood Dunn de la Academia en Hollywood.

Este festival presenta una poderosa línea de películas locales e internacionales de cineastas emergentes de clase mundial de México, Brasil, Perú, España, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Cuba, Australia, Canadá y Estados Unidos en tres programas de cortometrajes.

Las puertas se abrirán al público a las 3:30 pm y la noche incluirá una recepción previa antes de cada uno de las programas de la noche, donde los asistentes podrán disfrutar de cócteles y

mezclarse con profesionales de la industria, festivales, y cineastas seleccionados en el salón. El evento concluirá a las 11:00 pm. Los boletos están disponibles por $15 para los pases de acceso de toda la noche y brindan acceso a los tres programas de películas con barra libre durante todo el evento.

InFocus: Latinx & Hispanic Cinema Shorts Program # 1

Argemira – Dirigida por Bosco da Costa

Brasil / Canadá Estreno en Estados Unidos

Un documental visualmente rico que narra la vida de una monja de 85 años que tuvo que superar numerosos obstáculos para lograr su sueño de la infancia.

Sobre el Director – Bosco da Costa es un cineasta brasileño nacido en Recife, Pernambuco. Da Costa estudió Derecho en la Faculdade de Direito do Recife, pero decidió cambiar de carrera para seguir su verdadera pasión en la vida: el cine. Da Costa se mudó a Toronto, Canadá en 2017 para estudiar Cine y Televisión en el Centennial College.

Taylor y Vanessa – Dirigida por Christina Santa Cruz

USA

Taylor y Vanessa examinan lo que significa estar en peligro.

Sobre el Director: Christina Santa Cruz es cineasta e artista de instalación. Ha exhibido su trabajo en varios festivales y exposiciones, como el Festival de Cine Subterráneo de Chicago, el Festival de Cine Desconocido de Portland, Norcal Nosiefest, la Feria de Arte de Otros Lugares y el Cine Sunspots. Su educación incluye una licenciatura en Cine de la Universidad de Florida Central y una maestría en Arte y Tecnología del Instituto de las Artes de California.

Insomniac – Dirigida por Anna Victoria Salinas

USA

Un viaje a través de una noche de insomnio.

Acerca del Director: Anna se graduó del programa MBA de UCLA en escritura de guiones y es miembro del Sundance New Voice Lab 2018. Ha producido numerosos cortometrajes y actúa en el dúo de bocetos totalmente latino John Baxter, cuya película Sync ha proyectado el Festival de comedia con guión de Los Ángeles y el Festival de mujeres divertidas.

Desaparecemos – Dirigida por Astrid Domínguez

México / Australia

En un país donde la violencia contra las mujeres se ha normalizado, una madre joven pondrá en peligro su propia vida para obtener justicia legal sobre el brutal asesinato de su hija.

Sobre el Director: Astrid es directora y escritora del Estado de México. Su carrera comenzó en publicidad, dirigiendo más de setenta comerciales. En 2018, se graduó con un MBA en dirección en VCA en Melbourne, Australia, donde desarrolló su cortometraje graduado We Vanish / Las Desaparecidas. Su trabajo reciente como directora se centra en la subjetividad femenina, los derechos humanos y las cuestiones de género.

Algo en lo que creer – Dirigida por Fany de la Chica

USA / España

Estreno Mundial

Alba está a punto de hacer la comunión y le pide a Jesucristo que mate a su abuelo enfermo.

Acerca del Director: Fany de la Chica es una galardonada cineasta, cantante y educadora originaria de Andalucía (sur de España) y con sede en Harlem – Nueva York. Estudió MBA en Dirección / Escritura de guiones en la Universidad de Columbia en Nueva York. Sus películas han sido seleccionadas en más de cien festivales internacionales de cine, transmitidas por televisión y premiadas. Su trabajo ha sido publicado en CINEWOMEN y The Hollywood Reporter. Ella ganó un Premio Emmy de la universidad por su cortometraje “Something to Believe in” y el New View Award de la revista Glamour por su cortometraje “The Looking Ceremony”.

InFocus: Programa de cortometrajes Latinx y cine hispano # 2

Gracias Por Llamar: dirigida por Priscila Torres

USA

Estreno Mundial

Atrapada en un proceso de inmigración interminable, una inmigrante salvadoreña toma una decisión rápida que podría poner en peligro su matrimonio y su futuro.

Sobre la Directora – Priscila Torres nació y creció en El Salvador. En 2013, obtuvo un licenciatura en bellas artes en Diseño Gráfico de la Universidad Don Bosco en San Salvador, El Salvador. Ese mismo año, fue elegida como receptora de Robert Redford / Milagro Initiative Unique Voice para estudiar cine en Santa Fe, Nuevo México. Durante ese tiempo, también se ofreció como voluntaria en múltiples ocasiones para el Festival de Cine de Sundance y Los Sundance Labs. Se graduó en 2016 con un licenciatura en bellas artes en Producción de Cine de la Universidad de Arte y Diseño de Santa Fe, y desde entonces ha trabajado en varias producciones como asistente de producción y como asistente de Carmen Ejogo en The Girlfriend Experience, S2, y Rattlesnake. Su guión “Undercurrent” fue seleccionado para el Sundance Screenwriters Intensive Macon 2019.

La Casita Rosa – Dirigida por Elvin Herrera

México / USA

Una exploración del trabajo humanitario realizado por Las Patronas, grupo de mujeres mexicanas decididas a ayudar a alimentar a los inmigrantes que viajan en parte superior de los trenes de carga que se dirigen al norte hacia Estados Unidos.

Acerca del Director: Elvin Herrera es documentalista y editor de videos. Recibió su licenciatura en Artes de Cine y Televisión de la Universidad Estatal de California Northridge (CSUN) en 2015 y una maestría en Cine y Televisión de la Universidad de Mount Saint Mary en 2017. Herrera ha trabajado en postproducción para la Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos, Spotify y Compathos TV.

¿Te ha pasado esto? (Esto Le Paso a Usted) – Dirigida por Ana Maria Estrada

Perú

Una pareja de ancianos que regresa a su país treinta años después de emigrar descubre cuánto ha cambiado todo y cuán vulnerables son.

Sobre la Directora – Peruana de nacimiento, Ana Maria Estrada reside entre las ciudades de Nueva York, Lima y Miami, lo que le permite trabajar en varios proyectos artísticos. Su amor por las artes escénicas comenzó a una edad temprana y decidió pulir sus talentos estudiando actuación en Nueva York, Los Ángeles y Londres. También estudió cine en la prestigiosa Academia de Cine de Nueva York.

Finding Shelter – Dirigida por Marissa Chibas

USA

Este documental captura las historias de varios menores no acompañados que buscan refugio en los Estados Unidos y cómo se hicieron realidad sus experiencias de la vida real en la obra de fama internacional de 2016.

Sobre el Director – Marissa Chibas es escritora, intérprete, cineasta. Su exposición individual, hija de un revolucionario cubano, ha recorrido Estados Unidos, Europa y México. Su pieza de cine mudo / performance, Los Ángeles de Clara, se presentó en el festival NOW de REDCAT y el Festival de Cine Latino de San Diego. Ella concibió y escribió la obra Shelter, que se estrenó en Lincoln Park y se presentó en el Centro Kennedy y se convirtió en un documental, Finding Shelter.

Estación de procesamiento: dirigida por Rodrigo Espinosa

USA

Cuando un hombre optimista es atropellado y muere, descubre que el más allá se ejecuta como el DMV, y una prueba escrita basada en la religión determinará su destino.

Sobre el Director – Rodrigo es un director mexicano enfocado en la comedia. Vive y trabaja en Los Ángeles.

InFocus: Latinx y programa de cortometrajes de cine hispano # 3

Kiss Me Malibu – Dirigida por Mikel Arraiz

España

Un video musical de comedia de terror sobre las inseguridades y el pensamiento excesivo que los programas de televisión, la religión, la cultura y los sistemas de creencias crean en nosotros durante las relaciones hombre-mujer y en el cortejo.

Sobre el Director: Mikel Arraiz es director y editor y estudió Telecomunicaciones en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Ha creado varios videos musicales para bandas españolas, transmitidos por MTV, y ha escrito cuatro guiones, lo que le valió varios premios.

Y Los Valientes Se Levantaran- dirigida por Adam Schlachter

USA

Cindy Polo, ama de casa y activista social, se postula para un cargo después de la masacre de la escuela secundaria de Parkland para ayudar a inspirar un cambio en la Legislatura de Florida.

Acerca del Director: Adam Schlachter, nacido en Puerto Rico y criado en Miami, se graduó con un MBA en Dirección de el Instituto de Cine Americano, completó un Certificado de Escritura de

Guión en UCLA y obtuvo una licenciatura en bellos artes en Producción de FSU. Su tesis, “Mi patio trasero era una montaña”, era calificada para los Oscar, ganó un Premio Imagen, obtuvo becas de Kodak y Panavision, y se proyectó en más de doscientos festivales de cine. Adam fue seleccionado para la Iniciativa de Dirección de CBS, el NBC-Universal Writers Showcase, el WGA IWC, el HSF / McNamara Arts Grant, el Caucus Foundation Grant y la MMPA Diversity Scholarship. Él está en post-producción en una película, “Hair In A Bag”.

Caminante, Caminante: La Leyenda del Huay Chivo – Dirigida por Luis Quijano

México / USA

En una aldea rural en Yucatán, México, dos jóvenes misioneros en busca de la conversión religiosa de la ciudad van en contra de las creencias del pueblo y despiertan a un monstruo de una leyenda popular.

Sobre el Director – Luis Quijano es un cineasta mexicano nacido y criado en Mérida, Yucatán, México. A los 18 años, se mudó a la Ciudad de México, para estudiar “Medios y Comunicación”, donde realizó su primer cortometraje “Me Gusta Más Crudo” con dos compañeros. En 2015, se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en el cine, donde estudió en la Academia de Cine de Nueva York en Burbank, CA y se graduó en 2018. Su último proyecto, el cortometraje de terror “Caminante, Caminante: La Leyenda del Huay Chivo ”se está redondeando en festivales de cine de todo el mundo. Mientras tanto, está desarrollando dos largometrajes: “Caminante, Caminante”, basado en este cortometraje, y “Esto es lo que somos”, una película de terror caníbal.

Hasta que llegue el amanecer – Dirigida por Aaron Acuña

Costa Rica

Un mensaje inesperado del pasado hace que Carmen se baje del autobús y corra a la ciudad para cantar una canción a un viejo amante. Con la renuente ayuda de su hermana, se embarcará en busca de las piezas de su pasado que pensó que estaban detrás de ella.

Acerca del Director: Aaron obtuvo un título en Cine y TV de Veritas Film School, una Licenciatura en Psicología de la Universidad de Costa Rica y un Asociado en Desarrollo Web de CENFOTEC. Aaron tiene experiencia en cine, producción, escritura de guiones y edición. Ha dirigido y escrito 3 cortometrajes galardonados y producido varios documentales.

Una película de bajo presupuesto – Dirigida por Paulo Leierer

Brasil

Estreno en la costa oeste de Estados Unidos.

Una mezcla de película corporativa, material de archivo, documental y realización, la película es un intento de los científicos del “Instituto Brasileño de Investigación Alternativa y de Importancia Secundaria” para luchar la falta de fondos, el cierre del instituto y mantener vivos sus sueños.

Sobre el Director – Paulo Leierer es un director y guionista brasileño que trabaja desarrollando y escribiendo proyectos, especialmente comedias, con importantes productoras brasileñas. Dirigió una serie de comedia proyectada en Comedy Central y Netflix y ha exhibido cortometrajes en festivales como el Festival Internacional de Cine de São Paulo, el Festival Internacional de Cine de Durban, el Festival Internacional de Cine de Hannover, el Festival de Cortometrajes de Bogotá (Oscar Qualifying) y más.

