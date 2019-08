Fans aseguran que Edwin Luna se hizo sus “arreglos”

View this post on Instagram

#TBT tenía un poquito más de cabello, #OJO poquito jajaja. Ese día estábamos por grabar el video de nuestro sencillo #TatuadoHastaLosHuesos en #Cancun y #PlayaDelCarmen se pasó el tiempo muy rápido, pero vaya que se ha trabajado duro. De aquel entonces quedamos pocos, pero la verdad es que todos los compañeros que han sido parte de @latrakalosaoficial han dejado un lugar que no se puede cubrir con nadie más, todos han sido únicos y han ayudado a que este proyecto crezca. @remexmusicoficial