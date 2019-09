¡Soltó la sopa! Héctor Herrera habló sobre la polémica fiesta del Tri antes del mundial de Rusia 2018

El mediocampista explicó la importancia de romper filas en la concentración para ir a rendirle cuentas a su esposa

Más de un año después, Héctor Herrera por fin habló de lo que pasó por su cabeza luego de ser captado en una polémica fiesta que involucraba a mujeres desconocidas antes de la justa mundialista de Rusia 2018. El jugador hizo grandes revelaciones, como que, incluso, pensó en dejar de representar a la Selección Mexicana.

“Lo llegué a pensar, pero antes del Mundial. Yo quería resolver o aclarar mi situación personal, obviamente que era difícil para mí tomar una decisión de esas, por eso tomé la decisión de salir de la concentración y obviamente con el apoyo del míster Osorio intenté arreglar lo que había pasado”, dijo en entrevista para TV Azteca.

De hecho, hubo un momento en el que no le importaron las posibles consecuencias con El Tri, ya que su prioridad siempre ha sido su familia.

“Yo le dije claramente ‘Profe, si usted no me deja ir a mi casa yo me voy, con toda la pena del mundo, porque para mí lo más importante es mi familia’. Fui y ocurrieron las cosas un poco bien, pero después del Mundial (la ausencia con el Tri) no fue pensando en no volver más a la Selección, tomé esa pausa porque creía que era lo más importante para mí, para mi familia, venía un nuevo reto y tengo que conseguir lo más importante que es jugar, para mí el estar aquí es un orgullo”, agregó.

Hector Herrera organizara alguna fiesta de despedida con escorts Rusas? 🤔 pic.twitter.com/dfxK1u8bk1 — Toshi (@Toshi_Kamikaze) July 3, 2018

El permiso se otorgó y pudo salir para afrontar a su esposa y decirle la verdad de lo que pasó aquella noche.

“Soy una persona que se hace responsable de sus actos, soy consciente de lo que hago, yo asumí la responsabilidad que a mí me tocaba con lo que hice, mi consciencia está súper tranquila y por eso tuve el valor de encarar el problema y hacerlo con mi pareja, es la más importante en mi vida y ha sido parte fundamental de mi carrera.

“Era una fiesta normal y no porque vayan mujeres quería decir que eran mujeres de las que se han expresado, la verdad que generó una muy mala imagen a mí, porque el día de mañana voy a tener que explicarle a mi hijo, va a ser muy difícil”, finalizó.

Guillermo Cantú, secretario general de la @FMF descarta sanción contra jugadores como Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Giovani y Jonathan dos Santos, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona que presuntamente asistieron a una fiesta acompañados por scorts. pic.twitter.com/0gdeGxDx6X — Notimex (@Notimex) June 6, 2018

Tras su ausencia en la Copa Oro, Héctor Herrera ya se encuentra de regreso en la Selección Mexicana y está listo para enfrentar a Estados Unidos este viernes 6 de agosto en el Memorial Coliseum de LA.

Feliz y muy motivado por regresar a @miseleccionmx 🇲🇽 Siempre he dejado y dejaré el alma por esta playera #zorroisback 🦊🔙 #vamosméxico pic.twitter.com/NKkhcekr3a — Héctor Herrera (@HHerreramex) August 28, 2019