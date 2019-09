Yolanda Andrade dice tener fotos y vídeos que comprueban su relación con Verónica Castro

La famosa actriz y conductora de televisión le ha enviado una clara advertencia a la mamá de Cristian Castro, por haberla dejado como mentirosa ante el público

Yolanda Andrade mantiene su palabra. Dijo que ella y Verónica Castro mantuvieron una relación y que incluso se casaron simbólicamente durante un viaje.

La mamá de Cristian Castro negó las declaraciones de Yolanda y por lo mismo la ha dejado como una mentirosa ante los medios de comunicación. Sin embargo, Yolanda Andrade ha vuelto a dar la cara para Primer Impacto y asegura que tiene pruebas de todo lo que asegura pasó entre ellas. Razón por la cual le pide a su “esposa simbólica” que se calme.

“La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza”, dijo la también actriz de telenovelas.

Yolanda asegura que ella no tiene nada que temer, porque no hicieron nada malo y tampoco le hicieron daño a nadie. “Aquí hubo mucho amor, y mucho respeto de mi parte. Yo siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos. En la salud, en la enfermedad y en la alegría. Vivimos muchos momentos muy importantes. Y sería una pena que yo me pudiera a dar explicación y momentos, porque le va a ir peor a ella”.

La amiga de Monserrat Oliver ha dado con sus palabras una advertencia clara para Verónica, sobre todo porque le molesta que pretendan dejarla como mentirosa. “Lo que sí me importa, y por eso estoy dando esta entrevista, es porque yo no soy ninguna mentirosa. Ni he dicho ninguna mentira, ni la voy a decir”.