Myrka Dellanos despierta el interés de Rosie Rivera por este atuendo bohemio

Siempre habrán aquellos que quieren detenerte en tus metas pero tú- sigue ENFOCADO en todo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración; piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio!Recuerden que L͙O͙ B͙U͙E͙N͙O͙ S͙I͙E͙M͙P͙R͙E͙ V͙E͙N͙C͙E͙R͙A͙ E͙L͙ M͙A͙L͙!! 🖤 Haters gonna hate right? But you- just laser focus on whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. Never forget- GOOD WILL ALWAYS BEAT OUT EVIL! ————- Todos mis bellos outfits durante la Conferencia #MujeresdeImpacto son de: @modo.boutique