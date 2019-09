5 cosas que terminarán destruyendo tu motor antes de superar las 100,000 millas

Los motores de hoy en día son más eficientes y rendidores, pero siguen requiriendo de muchos cuidados

Con el pasar de los años, los fabricantes de autos han perfeccionado aquellos problemas mecánicos que impedía que un auto llegara o rebasara las 100,000 millas.

Aún así, un motor sigue requiriendo de muchos cuidados y de un mantenimiento constante para prevenir daños irreparables.

Cambiar el aceite de motor cuando el manual del fabricante lo especifica es una de muchas cosas que harán que tu auto viva muchos años, además de que sin el líquido lubricante la vida de tu auto terminará más pronto de lo esperado, sin importar que tan moderno sea.

Ejemplos como éste nos ayuda a entender la gravedad de ciertas prácticas que creíamos inofensivas y que en realidad matan lentamente a nuestro auto.

10 cosas que matarán a tu motor

1.- Forzar la marcha sin dejar que el auto llegue a su temperatura deseada

Si bien el mito de no arrancar un auto durante el frío antes de que éste se caliente ha sido desmentido, esto no significa que debas salir disparado una vez que enciendas el auto. Aunque tu auto ya no requiera de mucho tiempo para calentar, dale al menos 1 minuto antes de forzar la marca. Mira: Por qué no debes calentar tu auto en el invierno.

2.- Conducir sin gasolina

¿Se terminó la gasolina? No pasa nada. Solo hay que llenar el tanque de nuevo… ¿cierto? NO. Al dejar el taque de gasolina vacío se crean burbujas de aire que permiten que contaminantes entren al motor. Además, la bomba de aire se irá desgastando y repararla es un gasto muy fuerte. Mira: Por qué tener restos de gasolina vieja en el tanque de tu auto puede arruinarlo rápidamente.

3.- Ignorar la luz o testigo de “Check Engine”

Cuando se prende el testigo del “Check Engine” en tu tablero significa que la computadora del motor detecta una falla. Por lo que se requiere la ayuda de un experto para averiguar el problema en el motor. En el peor de los casos, el problema pudiera ser tan grave que tu motor pudiera morir durar solo unas cuantas millas más.

4.- No realizar los servicios de mantenimiento agendados

Todo auto cuenta con un instructivo o manual del fabricante que dicta cada cuándo se debe llevar a cabo el servicio. Ignorar los servicios de mantenimiento es una de las causas más comunes que terminarán matando a tu motor con el pasar de los años.

5.- No revisar la temperatura del anticongelante

El anticongelante evita que la temperatura del auto se sobrecaliente, y si el tablero indica que la temperatura del auto está sobrecalentada significa que hay algo grave ocurriendo en tu motor. Mira: Cómo cambiar el anticongelante de tu auto.

Cabe mencionar que acelerar bruscamente, abusar del uso del clutch (si tienen una transmisión manual) y cargar mucho peso también perjudican la salud de tu motor.

