Jefes en Oakland, Atléticos al rojo y la nueva casa de Warriors: lo que viene

Domingo 15 de septiembre

Los Jefes de Kansas City enfrentan a Raiders de Oakland

Patrick Mahomes es el mariscal de campo sensación en la liga. Sí, hasta ahora históricamente Aaron Rodgers es el mejor, pero sin duda Mahomes escribirá su nombre con letras de oro en el salón de la fama de la NFL. Nomás para que te des una idea, el año pasado anotó ¡50 pases de anotación en la temporada! Un promedio de poco más de tres por partido. Además de certero con sus pases, también es veloz a la ahora de escabullirse. Los Raiders por su parte, se vieron muy bien en contra de Denver, sobre todo a la defensiva, por lo que será un juego mucho más parejo de lo que se había imaginado al principio de la temporada. Kansas City Chiefs vs Oakland Raiders, domingo 15 de septiembre a la 1:05 pm en el Coliseo. Para más detalles visita Raiders.com.

Lunes 16 de septiembre

Atléticos cerrando fuerte tras el boleto de comodín

Ya falta un poco más de una docena de juegos para cerrar el calendario regular de las Ligas Mayores y los Atléticos siguen en la pelea por un boleto de comodines, nariz con nariz con los Rays de Tampa y los Indios de Cleveland. No será fácil, pero se puede lograr. Como un respiro llega una serie de tres juegos frente a los Royals de Kansas City, que no les fue muy bien en este 2019 y llevan poco más de 50 juegos ganados y casi la centena perdida. Después vendrán Rangers, Angels y Mariners, todos rivales de División y a quienes los Athletics están obligados a derrotar. Royals vs Athletics, en el Coliseo, el lunes 16 y martes 17 a las 7:07 pm y el miércoles 18 a las 12:37 pm. Si compras tu boleto de evento especial te llevarás de regalo una playera de los Atléticos y la noche de la herencia mexicana edición especial con el diseño del artista local Jesse Hernández, de Ubanaztec. Más información en athletics.com/mexican.

Sábado 5 de octubre

Warriors inauguran su duela ante los LA Lakers

De las últimas cuatro ocasiones que estas quintetas se han enfrentado en el basquetbol profesional, incluyendo pretemporada, los angelinos se han llevado tres victorias por una de los Warriors (aunque tomando en cuenta que sólo una contó para calendario regular y que los Warriors son los campeones reinantes, no importa mucho). Esta vez, aunque también es pretemporada, importará mucho resultado, porque será el primer juego oficialmente jugado en la flamante nueva casa de los Warriors, ahora en San Francisco: el Chase Center, una maravilla de la ingeniería y el arte moderno enclavada en la península californiana (se salieron de Oakland para meterse en un rinconcito de San Francisco, como si no fuera suficiente el tráfico que sufríamos en la ciudad del roble). Los Warriors juegan ahí el día sábado 5 de octubre, luego van de gira a China y regresan el día jueves 10 de octubre para enfrentar a los Minnesota Timberwolves, para luego volver enfrentar 4 veces más a LeBron James, Lorenzo Ball y compañía. Compra tus boletos lo antes posible, porque es muy probable que estén casi agotados por ser esta una ocasión tan especial. Si requieres más detalles visita nba.com/Warriors.