Joven atleta murió al caer de su caballo en finca de Nueva York

Fue capitana del equipo ecuestre de la Universidad de Connecticut

Samantha Calzone, joven amazona graduada en la Universidad de Connecticut, murió el lunes al caer de su caballo en una granja en el norte de Nueva York.

Su caballo la sacudió y la arrojó, y luego cayó encima de ella, dijo la policía estatal.

Calzone, de 23 años, era graduada en Ciencias Animales y ex capitana del equipo ecuestre en UConn. Fue declarada muerta en la granja del condado Dutchess poco antes de las 11 a.m. el lunes, informó New York Post.

La joven atleta estaba cabalgando en una granja familiar en Byrds Hill Road, en la ciudad de Dover, cuando fue arrojada por el animal. La policía dijo que no estaba claro qué llevó al caballo a derribarla.

La residente de Greenwich (Connecticut) se graduó de UConn el año pasado, y era una jinete experimentada que había pasado la mayor parte de su vida rodeada de animales.

La portavoz de UConn, Stephanie Reitz, dijo en un correo electrónico que Calzone “tuvo un impacto fuerte y duradero a través de su liderazgo como capitana del equipo ecuestre de UConn”.

“Es devastador perder a una joven tan prometedora y dinámica”, dijo Reitz. “Toda la comunidad de UConn extiende sus más profundas condolencias a su familia y amigos”.

En una entrevista publicada el año pasado en el portal Naturally@UConn, Calzone describió al equipo ecuestre de la universidad como “mi familia y mi hogar durante los cuatro años de mi carrera”.

“He estado montando desde que tenía nueve años”, dijo. “Entonces, continuar esa pasión en la universidad fue un gran privilegio. Conocí a todos los mejores amigos que tengo ahora por estar en el equipo”.