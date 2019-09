Abandonó su carrera electoral por ataques racistas de supremacista blanco ahora arrestado

El extremista que lo amenazó con violencia tuvo contacto con el autor de la masacre de la sinagoga de Pittsburgh, Pennsylvania

Un supremacista blanco de Brandon, Florida, fue arrestado este miércoles acusado de interferencia con prejuicio contra un afroestadounidense que se presentó a las elecciones de Charlottesville, Virginia. La acusación alega que el ciberacoso del hombre ocasionó que el candidato abandonara la carrera electoral.

Don Gathers anunció su intención de concurrir a las elecciones la noche del 7 de enero pero su campaña acabó 24 horas después, cuando ni siquiera la había anunciado. Gathers dijo a sus seguidores que retrasaría la campaña para recuperarse bien de un ataque al corazón que había sufrido el octubre anterior. Sin embargo, el afroestadounidense nunca volvió a reanudar su carrera electoral.

El supremacista Daniel McMahon, de 31 años, supuestamente amenazó con violencia al candidado porque era un hombre negro que se postulaba para un cargo público. Esas amenazas causaron que el candidato, según los fiscales, “tuviera miedo a morir y a sufrir lesiones corporales graves” si continuaba con su campaña.

“Como apunta la acusación, este acusado fue motivado por hostilidad racial y usó sus cuentas de redes sociales para amenazar e intimidar a un candidato“, dijo en un comunicado el fiscal federal Thomas T. Cullen, del distrito oeste de Virginia. “Aunque la Primera Enmienda protege el derecho de un individuo de emitir odio en línea, no da licencia para amenazar de violencia o daño corporal“, añadió el fiscal. Por su parte, el abogado de McMahon dijo a the Associated Press que su cliente “negaba categóricamente todas las acusaciones”.

Sin embargo, la imputación apunta que el acusado promovía en internet la creencia de que “la gente blanca es superior a los miembros de otros grupos raciales, étnicos o religiosos”. AP también publicó que el hombre usaba el alias de “Jack Cornin” incluso en Gab, la conocida red social entre usuarios de extrema derecha. De hecho, McMahon (o Cornin) presuntamente interactuó en Gab con el acusado de la masacre que mató a 11 personas en la sinagoga Árbol de la vida de Pittsburgh, Pennsylvania.

Cuando anunció su candidatura, Gathers dijo que “la toxicidad que permeaba la ciudad no podía continuar. Charlottesville tenía que sanarse. Necesitamos líderes enfocados en la unificación y la inclusión”. Este mensaje llegaba en un momento en que la ciudad se estaba recuperando de la violencia del evento supremacista Unir la derecha, que había celebrado en agosto de 2017. Pero el perfil del candidato incomodaba no solo por su color de piel sino por haber liderado en la ciudad el movimeinto Black Lives Matters, estar en la junta de revisión de la Policía Civil y ser diácono de la Primera Iglesia Bautista.

Si es declarado culpable, McMahon puede enfrentar hasta cinco años de prisión por cada cargo de ciberacoso y de amenazas y hasta un año por cada cargo de interferencia electoral por prejuicio.

