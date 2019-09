El SF Latino Film Festival 2019 está en marcha

Historias latinas contadas por cineastas latinoamericanos iluminan varias salas de cine de la Bahía

A todo vapor se inició la edición número 11 del San Francisco Latino Film Festival, una extraordinaria muestra del cine a nivel local y mundial que por nueve días consecutivos mostrará las historias más relevantes del continente hispano contadas por sus propias voces y sensibilidades artísticas.

Más de 100 películas, incluidos 31 largometrajes, la mitad de los cuales son documentales, y 70 cortometrajes componen esta nueva versión del festival. Lucho Ramírez, su director, dijo que la organización Cine+Mas convocó a un comité de 24 personas para que revisaron las más de 500 películas recibidas este año.

La muestra fílmica, seleccionada con un gran cuidado y exhibida en varios lugares del Área de la Bahía, pone a los latinos en el centro de la producción fílmica mundial y de la región y la cantidad de temas abarcados indica que a pesar de los típicos problemas económicos que afectan a la industria fílmica la producción creativa continua adelante.

Ramírez dijo que esta es una buena oportunidad para examinar el estado del cine latino mundial y para apoyar concretamente esta iniciativa. “Es muy fácil protestar por la falta de visibilidad de hispanos en la tele pero no es solamente protestar sino también apoyar cuando se dé la oportunidad”. Ramírez agregó que el festival es “una muestra donde nos podemos ver en pantalla. Son producciones hecha por hispanos, entonces es importante que la gente venga y vea los trabajos que son muy buenos. Es una oportunidad de vernos de esa manera”.

Divino Amor (Brasil. Dir. Gabriel Mascaro). Una película futurista situada en un Brasil de 2027 cuando el país es evangélico, los carnavales se terminaron, solo se desarrollan eventos religiosos y un empleado de la oficina de registro civil trata de evitar que las parejas se divorcien. La película es una relectura del nacionalismo brasileño, su identidad nacionalista cristiana y una historia bíblica y erótica sobre la fe y el poder que cobra dramática vigencia con la ascensión del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Tráeme un aguacate (Bring Me an Avocado. Oakland, EEUU. Dir. María Mealla) es una película filmada en 12 días en la ciudad de Oakland. Una familia enfrenta un duelo a pesar de que la madre no ha muerto, está en coma. “Es el tipo de duelo que tendrías con alguien que está con una enfermedad terminal, es un duelo por el futuro sabiendo que tal vez no tengas a esa personas por mucho tiempo, es un duelo diferente”, dijo Mealla durante una recepción en San Francisco.

La idea de hacer el film partió de una experiencia personal de Mealla. “La empecé a escribir cuando a mi mamá la diagnosticaron con una enfermedad terminal y era mi manera de enfocarme más en como mi familia estaba recibiendo la noticia que enfocarme en la enfermedad”, dijo.

Amalia La Secretaria (Colombia. Dir. Andrés Burgos). Una comedia sobre una secretaria de mal genio que lleva una vida monótona, aburrida, hasta que conoce a Lázaro, un trabajador de mantenimiento que la hace despertar en ella sentimientos que la llevan a cambiar su vida.

Década de fuego (Nueva York, EEUU. Dir. Gretchen Hildebran y Vivian Vázquez) es uno de los más impactantes documentales del festival. Se trata de los sospechosos incendios en el Bronx, Nueva York, que forzaron a desalojar barrios enteros de comunidades afroamericanas y puertorriqueñas mientras que las compañías de seguro no permitían el paso de los bomberos. “Fue una forma muy siniestra de permitir que ocurran estas cosas: la gentrificación [desplazamiento social]. Cuando empujas a la fuerza el cambio en un vecindario y llega la gente adinerada para reclamar esas propiedades”, dijo Ramírez.

El festival también refleja la actitud latina sobre la comedia y la risa. “Tenemos películas con cosas serias y otras con cosas cómicas”, dijo Ramírez hablando sobre el documental Todo el año es navidad (Argentina. Dir. Néstor Frenkel), una cinta sobre los hombres que se parecen a Papá Noel y que todos los años se ganan la vida haciendo ese papel. “Hay muchas películas sobre Navidad. Muchas. Quizás demasiadas”, dice el anuncio del film. “Pero esta no es una película sobre Navidad. Esta es una película sobre los hombres que le dan vida a la Navidad…”.

Ramírez acotó que el festival también le da oportunidades a latinos que viven en Estados Unidos. “Es una fantástica oferta de cine independiente, una muestra que nos lleva a toda América Latina. Estamos muy orgullosos de destacar el cine de los Estados Unidos, de cineastas de habla hispana que ahora radican en los Estado Unidos”, dijo.

—

Más sobre el SF Latino Film Festival

Los programas, lugares y horarios del festival, que culmina el 29 de septiembre, están disponibles en la pagina sflatinofilmfestival.org/2019/