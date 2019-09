Gobernador de California firma histórica legislación laboral

Newsom aprobó la AB5, que permitirá calificar como empleados a trabajadores erróneamente considerados contratistas independientes

El miércoles, y luego de meses de luchas, protestas e incluso huelga, los conductores de Uber y Lyft ganaron una victoria laboral que beneficiará a trabajadores de otras industrias, en todo el estado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó la propuesta de ley AB5, que permite la reclasificación de contratistas independientes como empleados.

Al ser clasificados como empleados, los trabajadores podrán recibir beneficios que incluyen seguro médico, días por enfermedad, licencia por embarazo o por accidentes laborales y desempleo, entre otros. La legislación, a su vez, le ofrece a los trabajadores la posibilidad de asociarse a un sindicato que defienda sus derechos.

“El proyecto de ley 5 de la Asamblea es una legislación histórica para los trabajadores y nuestra economía. Eso ayudará a reducir la clasificación errónea de los trabajadores como ‘contratistas independientes’, en lugar de empleados, lo que erosiona las protecciones básicas para los trabajadores, como el salario mínimo, los días de enfermedad pagados y los beneficios del seguro médico”, indicó Newsom en un comunicado.

Nicole Moore, conductora de Lyft y organizadora voluntaria de Conductores Unidos (Rideshare Drivers United) expresó su alegría por la firma del gobernador.

“Esta es una victoria enorme no sólo para los conductores, sino para todas las industrias”, indicó Moore, en entrevista con La Opinión. “No hay nada ‘romántico’ sobre la supuesta ‘independencia’, cuando ganas 7 dólares la hora, cuando no tienes seguro médico, o cuando tienes que pagar de tu bolsillo por un accidente laboral”, opinó.

La propuesta fue introducida por la Asambleísta Lorena González, del distrito 80, de San Diego, California

“Hoy, estamos alterando el status quo y dando un paso audaz para reconstruir nuestra clase media y remodelar el futuro de los trabajadores tal como lo conocemos. Como una de las economías más fuertes del mundo, California ahora está estableciendo el estándar global para la protección de los trabajadores que otros estados y países deben seguir “, indicó la Asambleísta.

Varios concejales angelinos aplaudieron la decisión de Newsom.

“La flexibilidad en un trabajo no debería costar la dignidad del trabajador. Felicitaciones a Rideshare Drivers United por enfrentarse a esas grandes corporaciones y asegurar que todos los trabajadores tengan las protecciones básicas que se merecen”, indicó el Presidente del Concejo, Herb Wesson.

En contra de la reclasificación

Entre quienes se opusieron a la legislación figuran Lyft and Uber, pero también corporaciones de otras industrias que como resultado de la nueva ley tendrán que cambiar la calificación errónea de sus trabajadores y ofrecerle los beneficios que antes les negaban. Se estima que empresas y corporaciones tendrán un aumento de costo de alrededor del 30%, al pagar por los derechos básicos del trabajador.

La industria de los diarios logró una excepción, a través de la AB170, que les permitirá a las corporaciones mediáticas esperar un año, antes de reclasificar a sus trabajadores y pagar por sus beneficios.

Antes del voto de la AB170, la asambleísta Lorena González expresó su desacuerdo con la iniciativa, pero indicó que fue una condición a la que fue forzada, para que pueda pasar la AB5.

La ley AB5 entrará en vigencia en enero de 2020, pero las corporaciones dueñas de diarios y periódicos tendrán plazo hasta enero de 2021 para reclasificar a sus periodistas freelancers y repartidores de diarios, entre otros.

Empleado o contratista independiente

Para determinar si estás o no clasificado erróneamente, debes someterte a la “prueba ABC”. Si como trabajador no cumples con ninguna de las tres premisas, estos significa que debes ser considerado como empleado y la empresa debe pagar tus beneficios.

A. La empresa no tiene control sobre el trabajador

B. El trabajador realiza una labor que no es central para los negocios de la compañía

C. El trabajador tiene un negocio independiente dentro de dicha industria