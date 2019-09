Lukaku y Brozovic casi se agarran a golpes en el vestuario del Inter

El empate ante el Slavia Praga prendió los ánimos entre los futbolistas

El Inter de Milán apenas pudo rescatar un empate (2-2) en casa ante el Slavia Praga en la primera jornada de la Champions League. El equipo no tuvo un buen funcionamiento y esto provocó tensión en el equipo.

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku tomó liderazgo en el vestidor después del partido, pidió a sus compañeros más aportación en el campo principalmente en la ofensiva y recriminó que no se siguiera el plan de Antonio Conte, pero esto no fue bien visto por todos. El croata, Marcelo Brozovic se lo tomó personal y encaró al belga llegando casi a los golpes. Sus compañeros tuvieron que separarlos para que el problema no llegara a mayores.

La llegada de Lukaku a Italia ha estado llena de dificultades entre actos de racismo y ahora problemas de vestidor.