México tiene nueva representante de belleza

View this post on Instagram

Good morning Mexico, despertando Nuestra morena de fuego @alvidrez.ashley Miss México 2019, Rumbo a Miss World por el B2B 🇲🇽 • ¿QUÉ TE PARECE? ✨ • #MexicanaUniversal2019 #MissUniverso #CatWalk #México #MissInternational #AndreaToscano #MexicanaUniversal #MexicanaUniversalof #MissMéxico #MxUSinaloa #Diosa #MissChihuahua #AshleyalVidrez