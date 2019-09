Vendedores de autos en Nueva Jersey demanda a Tesla por violar las reglas y recibir favoritismo del estado

Piden un trato justo para todos y sin favoritismo

En marzo de este año, Tesla anunció que cerraría un “un monto pequeño” de sus tiendas de autos y se dedicaría más a las ventas de vehículos en linea, años después de batallas legales para establecer y vender sus propias franquicias.

Pero el pleito por poder vender sus autos sin intermediarios aún continua.

Ahora la unión de vendedores de autos de New Jersey (New Jersey Coalition of Automotive Retailers) está demandando al fabricante de vehículos eléctricos (EVs) por violar leyes de franquicia, reportó Automotive News la semana pasada.

La demanda, hecha el pasado miércoles en la Suprema Corte del estado, también involucra a la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey por no ejercer la ley y ver por los intereses de los consumidores y otros vendedores.

El problema empezó en el 2015, cuando el estado de New Jersey le permitió a Tesla abrir cuarta franquicia.

Según la unión de concesionarios, el estado nunca debió de haber permitido que se llevara a cabo dicho permiso, ya que se violan reglamentos de franquicias. Además, Tesla abrió un concesionario adicional en el estado y anunció la apertura de otro más próximamente. Esos serían seis franquicias en total, cuando el fabricante solo recibió permiso para abrir cuatro.

Pero las acusaciones no acaban ahí, pues la demanda explica que Tesla abrió su quinta tienda bajo la clasificación de “galería”, aunque se sigan llevando a cabo ventas de autos en el sitio.

Otros señalamientos son: publicidad que confunde al consumidor, descripción errónea de sistema de autopiloto y otras relacionadas con precios de su popular Tesla Model 3.

“NJ CAR ha pasado décadas abogando por reglas firmes y justas que creen un campo de juego nivelado y promuevan un mercado competitivo que beneficie tanto a los consumidores como a los dueños de negocios honestos”, dijo Jim Appleton, presidente de la Coalición de Minoristas Automotrices en un comunicado.

“Los concesionarios de automóviles nuevos del vecindario no temen la competencia de Tesla, que representa menos del 1% del mercado de automóviles nuevos en Nueva Jersey, simplemente se oponen a la competencia desleal que coloca a los consumidores en riesgo y a las empresas locales en desventaja competitiva”, agregó.

