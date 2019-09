Importante proteger a nuestros Jóvenes LGBTQ de las calles

Cuatro de cada 10 jóvenes que están desamparados pertenecen a este grupo.

A unos pasos de los edificios brillantes y gigantescos de Los Ángeles, de los restaurantes y cafés de moda, es imposible no darse cuenta del sin número de gente que lucha para sobrevivir y que simplemente busca llegar al día siguiente con vida.

Sería fácil cerrar los ojos e ignorar las situaciones de nuestros hermanos que viven en la calle, pero como director ejecutivo de la organización estatal más grande de este país que pelea por los derechos civiles de la gente LGBTQ, yo regularmente enfrentó esta realidad cuando encuentro a jóvenes de este grupo que no tienen hogar. Lamentablemente, cuatro de cada 10 jóvenes que están desamparados son LGBTQ, y tres cuartos de ellos reportan que han experimentado una crisis mental como consecuencia .

Estos números son extremadamente tristes, pero no son simples estadísticas. Ellos son nuestros hijos e hijas jóvenes con un amplio futuro, no obstante, este futuro ha sido puesto en peligro porque como seres humanos, hemos fallado en luchar para evitar esta epidemia. Esta situación es una verdadera crisis para nuestra comunidad LGBTQ y para todos los angelinos. No podemos seguir esperando para hacer un cambio.

Sabemos las causas. Demasiadas personas LGBTQ enfrentan la falta de aceptación en sus hogares y comunidades. Sus padres los rechazan, son intimidados y atacados en sus escuelas y ellos se ven obligados a dejar los estudios, y como consecuencia, en muchos casos estos jóvenes terminan viviendo en las calles.

La Universidad de Chicago encontró que el grupo LGBTQ es la población de más alto riesgo para convertirse en indigentes; actualmente ya rebasan el doble a los jóvenes que no son LGBTQ como personas sin hogar. Especialmente la juventud LGBTQ de color tiene el riesgo más alto de terminar un día viviendo en las aceras. Ya estando en las calles, estos jóvenes están más en riesgo de ser asaltados, violados y acosados por la policía que personas que no son LGBTQ.

Pero también tenemos soluciones. Un reporte del Williams Institute encontró que el acceso a apoyo y aceptación es el segundo factor más importante para estos jóvenes, claro, siempre y cuando se les encuentre una vivienda estable.

Pero la administración Trump-Pence continua empeorando la situación amenazando que centros de refugio para indigentes no tienen que aceptar gente transgénero y que miles de inmigrantes – familias – podrían ser arrojados de sus viviendas públicas. Si esto pasa, seria más difícil para jóvenes LGBTQ – especialmente para los jóvenes transgénero e inmigrantes – encontrar el refugio que necesitan.

Por estas razones, es más importante que nunca pedirle a nuestros políticos locales que hagan del tema de acceso a la salud mental parte de la solución a esta crisis humana y comunitaria. Haciendo esto nos podemos dedicar a proteger a estas comunidades tan frágiles y vulnerables.

No podemos dejar que solo las voces de gente que son opuestas a refugios y viviendas públicas y que dicen, “No en mi comunidad,” se escuchen y que dirijan esta conversación.

Un estudio del United Way encontró que el 69 por ciento de los residentes del condado de Los Ángeles apoya la construcción de un refugio para indigentes en sus comunidades. Tenemos que atender a las juntas públicas y demandar soluciones prácticas para nuestras comunidades.

Tenemos que unir nuestras voces y proteger a los más vulnerables de nuestra comunidad: nuestros hijos e hijas.

Rick Zbur es el director executivo de Equality California, la organización estatal de derechos civiles para gente LGBTQ más grande en los EEUU.