Gobierno de Trump busca excluir a 6.3 millones de personas de los cupones de alimentos SNAP

La administración del presidente Donald Trump impulsa una nueva restricción al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que podría dejar sin ayuda para comprar alimentos a aproximadamente 6.3 millones de personas de bajos ingresos en Estados Unidos. La propuesta del Departamento de Agricultura (USDA) pretende modificar los criterios que permiten a determinados hogares acceder automáticamente a los cupones de alimentos cuando reciben algún tipo de asistencia del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

El cambio eliminaría esa posibilidad para las familias que reciben servicios de TANF que no representan una ayuda económica directa o cuyos beneficios monetarios son considerados nominales. Actualmente, los estados pueden utilizar ciertos apoyos de TANF, incluidos servicios de cuidado infantil, capacitación laboral y otros programas de asistencia, para facilitar que las familias cumplan los requisitos de acceso a SNAP, sin tener que sujetarse necesariamente a los límites habituales de ingresos.

La administración Trump sostiene que esta práctica permite que personas que no cumplen los criterios ordinarios reciban asistencia alimentaria y considera necesario cerrar lo que describe como una laguna en las reglas federales. De acuerdo con las estimaciones del USDA, aproximadamente 6.3 millones de beneficiarios, equivalentes al 18% de las personas inscritas en SNAP, podrían perder su elegibilidad para el año fiscal 2029 si la regulación entra en vigor.

La iniciativa también tendría consecuencias para las familias con hijos, pues el organismo calcula que alrededor de 1.8 millones de menores dejarían de reunir los requisitos para recibir almuerzos escolares gratuitos.

More than 5 million Americans have lost their SNAP benefits under Donald Trump and Republicans' Big Ugly Bill.

Now, Trump wants to strip access from 6.3 million more.



Our incoming Democratic majority will fight to restore these benefits, because no American should go hungry.? — Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) November 12, 2026

La medida busca ahorrar $44,600 millones en cinco años

El gobierno federal calcula que la modificación permitiría reducir el gasto público en aproximadamente $44,600 millones entre 2027 y 2031, como parte de una estrategia más amplia para limitar los recursos destinados a los programas de asistencia alimentaria. El impacto se sumaría a los 5.5 millones de personas que ya perdieron sus beneficios de SNAP durante el último año, de acuerdo con la información difundida sobre los cambios recientes en el programa.

SNAP constituye una de las principales redes de protección contra la inseguridad alimentaria en Estados Unidos y proporciona recursos para comprar alimentos a hogares con ingresos limitados. Actualmente beneficia aproximadamente a uno de cada 10 estadounidenses. Las reglas federales establecen, como criterio general, que los hogares deben tener ingresos inferiores al 130% del nivel de pobreza para acceder al programa. Ese límite representa poco más de $1,700 mensuales para una persona y cerca de $3,600 para una familia de cuatro integrantes.

La elegibilidad categórica amplia permite simplificar los procedimientos y ampliar el acceso mediante la vinculación con TANF. Esta alternativa fue promovida durante la administración del expresidente Barack Obama, en 2009, cuando se alentó a los estados a ofrecer beneficios nominales, como folletos informativos o líneas telefónicas de orientación, para facilitar el acceso a SNAP.

Un informe del USDA publicado el año pasado identificó que 41 estados y el Distrito de Columbia utilizan alguna modalidad de este mecanismo. La propuesta fue publicada para recibir observaciones y el gobierno concederá al público 30 días para presentar comentarios antes de avanzar con el proceso regulatorio. De aprobarse, su aplicación completa podría tardar aproximadamente dos años.

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