Cierre para Quakes, apertura para Warriors y el Hijo del Santo: lo que viene en la Bahía

Domingo 29 de septiembre

Último partido de temporada regular en Avaya para los Terremotos

Los Quakes se acercan peligrosamente al abismo que los dejará fuera de la postemporada. Ya los pasó el FC Dallas que hace una o dos fechas todavía estaban tras ellos. Ahora son los Timbers los que acechan a los Terremotos y buscan desplazarlos de la zona de calificación. Sería verdaderamente una lástima que los de San José aflojaran el paso, después de la nueva vida que ha inyectado en la escuadra Matías Almeyda. Probablemente esta situación se defina hasta el último partido, ya que los Timbers juegan contra el New England Revolution el miércoles 25 de septiembre y luego visitan al Sporting de Kansas City (que no anda muy bien que digamos) el día 29 y cierran su temporada en casa con la visita de los Earthquakes. Los Quakes cierran con Filadelfia, Seattle y Portland. Hay que echarles porras para que acaben fuerte y hasta el final este domingo 29 de septiembre a las 4:15 pm. Boletos en Avaya y en sjearthquakes.com.

Sábado 5 de octubre

El hijo del Santo en función de lucha libre en San José

Ahora sí ya tenemos cartel completo de la presentación del heredero de la leyenda de plata: el Hijo del Santo vs Último Dragón en la estelar. Antes, el enfrentamiento por el campeonato mundial femenil de la PWR entre Zeuxis vs Lady Apache. Otra lucha de campeonato entre El Cucuy vs. Xavion vs. Viento vs. Último Panda. Además estarán Rocky Romero, Colt Stevens, Dinamita, Papo Esco, Border Patrol y varios más. Serán 6 encuentros estelares que podrás disfrutar acudiendo a la Mt. Pleasant High School (1638 Mount Pleasant Rd, San José, 95127). Boletos en la escuela ese día y en prowrestling-revolution.com.

Viernes 18 de octubre

Lakers visitan a Warriors en pretemporada

Como ya les habíamos comentado, los Lakers enfrentarán a los Warriors en su nueva casa del Chase Center en de San Francisco los próximos sábado 5, jueves 10 y viernes 18 de octubre. El día 10 es contra los Timberwolves de Minnesota, pero como los Lobos son medio chafitas para jugar, toda la banda quiere ir a ver a los Lakers. Hay que ir a conocer la nueva casa de Golden State. El juego de apertura para los Warriors será en casa a en los últimos días de octubre, pero aquí te avisamos bien cuándo y contra quién. Lakers vs Warriors, viernes 18 de octubre a las 7:30 pm en el Chase Center, en San Francisco. Boletos en taquilla y en nba.com/Warriors.