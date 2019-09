Nacionales de otro país latinoamericano podrán pedir la ‘green card’ por el método más fácil

Trump amenaza con eliminar el programa desde su campaña en 2016

Perú se une a la lista de países cuyos nacionales pueden participar en el sorteo de reparto de visas más grande del mundo. La lotería de visas de diversidad otorgará la residencia legal permanente (green card) a 50,000 personas. Gracias a la suma del país andino al programa en este 2019, Estados Unidos entregará a peruanos algunas de las visas.

El proceso de solicitud inicia el próximo dos de octubre al mediodía (hora del este) y se prolongará hasta las 12:00 pm del cinco de noviembre. Sin embargo, el Gobierno recomienda que se rellene la solicitud con tiempo ya que el sistema puede colapsarse. El año pasado, más de 23 millones de personas participaron en el sorteo, casi cuatro millones más que el anterior y un aumento de alrededor de 5.5 millones respecto a 2016.

El Departamento de Estado (DOS) recuerda que el sorteo es completamente gratuito y que la única forma de participar en él es a través de la página oficial del departamento, donde ya se pueden consultar las bases del concurso (en inglés). Asimismo, advierte que en estas fechas proliferan las estafas en internet e insta a los posibles participantes a comprobar que están en la página adecuada (acabada en .gov).

Cómo preparar la solicitud

Aunque el sorteo se abre la próxima semana, quienes quieran participan ya pueden acceder a la información sobre los requisitos. El Departamento de Estado ya hizo público el reglamento para la lotería 2021 (en inglés), en la que figuran todas las instrucciones.

El dos de octubre a las 12:00 pm, siempre en un sitio online que acabe en .gov, se activará el trámite que enviará todas las solicitudes a un centro de procesamiento oficial. El proceso se cerrará el mediodía del 5 de noviembre.

El formulario debe rellenarse en inglés y dentro del plazo establecido. DOS recomienda hacerlo con tiempo ya que el alto número de peticiones podría generar demoras en el sistema.

Quién queda fuera del concurso

Los nacionales de países que en los últimos cinco años hayan enviado a más de 50,000 inmigrantes a Estados Unidos, no podrán participar en la lotería de visas. En el caso de América Latina y El Caribe, no podrán entrar en el sorteo nacionales de Brasil, Colombia, El Salvador, Haití y República Dominicana.

Del mismo modo, el abogado Barrón recomienda a los indocumentados en EEUU que no se arriesguen a echar la solicitud ya que podría “comprometer su permanencia en el país”. Si una persona no autorizada para estar en el país gana una de las 50,000 green cards, no podrá recibirla ya que al salir de EEUU se le aplicaría la llamada Ley de Castigo. Según esta ley, quienes hayan estado en el país de manera irregular más de 180 días no podrán regrasar en los siguientes tres años. Quienes hayan superado los 365 días como indocumentados, tendrán que esperar 10 años para poder volver a entrar.

Cómo reportar estafas

DOS pide a los inmigrantes que reporten cualquier estafa que se encuentren tanto en la lotería de visas como en cualquier otro trámite. Para ello, está la web ecoconsumer.gov, por la Comisión Federal de Comercio (FCC). “También puede reportar el fraude a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Internet Crime Complaint Center“, recuerda la agencia federal.

