El señor de los clásicos: Jesús Molina ha jugado 22, entre nacionales y regios

Las grandes rivalidades del fútbol mexicano son 2: América-Chivas y Tigres-Monterrey; efectivamente hay otras rivalidades regionales pero estas dos son las que realmente levantan pasiones y son el tema de conversación en su ciudad o en el caso del clásico nacional, en todo el país. Muchos jugadores profesionales, no tienen oportunidad de jugar ninguno en su carrera.

Jesús Molina contundente, dura autocrítica por el mal paso de Chivas: "Nos tenemos que ir todos, somos una vergüenza "

¿Y los directivos? — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 22, 2019

Jesús Molina está a punto de disputar su clásico número 22, segundo ante América vistiendo la playera de Chivas, el centrocampista del Guadalajara disputó su primer Tigres-Rayados en el 2007. En su haber tiene 10 Clásicos Regios con la playera universitaria, 4 más con Monterrey, además de tener 6 Clásicos Nacionales como americanista y ahora con Chivas va por su segunda edición.

“Me considero un afortunado, un bendecido, la verdad es que si algún día soñé con ser futbolista, pero no me imaginé que Dios me iba a dar tanto, he logrado cosas más de lo que algún día soñé”, aseguró Molina.

Jesús Molina es el reflejo de toda la afición chiva. 😔 Ya es alarmante la situación, ¡Chivas no es esto! URGE UN CAMBIO, desde el campo hasta la cúpula: 😢💔🇫🇷 pic.twitter.com/6xSbBqKG7m — D I A B L A (@ladiablarom) April 7, 2019