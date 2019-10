Payasos que amenizaron bautizo son sospechosos de la desaparición de 2 jóvenes en la CDMX

Los payasos hicieron una transmisión en vivo en Facebook al término de la fiesta en donde se escucha la voz de las chicas

El pasado 28 de septiembre, en la alcadía de Iztapalapa, dos jóvenes de 14 y 16 años, respectivamente, llamadas Olga Naomi y Kelly Tamara, desaparecieron luego de acudir a una fiesta de bautizo y los principales sospechosos de este suceso son una pareja de payasos que fueron contratados para amenizar el evento.

Los familiares de las adolescentes interpusieron una demanda en la Fiscalía Anti Secuestro de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, pues aseguran que fueron sustraídas por los payasos luego de que terminaron su show en la fiesta.

Los payasos realizaron una transmisión en vivo en su página de Facebook, la cual se llevó a cabo a las 10:30 de la noche, en donde supuestamente se puede escuchar las voces de ambas chicas e incluso, se empiezan a reír, por lo que se cree que pudieran estar bajo el influjo de alguna droga.

Además, los payasos fueron contratados en un local del mercado de Sonora, y el teléfono que proporcionaron se encuentra fuera de servicio. También se desconoce su paradero.

“Yo contraté a una payasita, ella quedó muy formal de venir al evento, pero no se presentó y me mandó a los payasos, ya llevan más de 48 horas que no aparecen”, comentó Víctor Manuel Albor, padre de desaparecida.

“Ah pues que regresen a la casa nada más, ya lo que hicieron ya lo hicieron y también a ellos ya que nos las entreguen si las tienen a lo mejor no las van a venir donde las recogieron ni nada de eso, es más que las dejen por ahí y ya ellas que traten de comunicarse con nosotros y nosotros vamos por ellas lo que sea son nuestras hijas”, dijo Jenny Itzel Lara García, Madre de desaparecida.

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación.