¿Ahora sí va en serio? Este es el protocolo para intentar, una vez más, evitar el grito de ‘puto’ en México

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y le llegó la fecha a la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que demostrar que puede controlar algo que ya se les salió de las manos hace tiempo: el grito de ‘puto’.

Hey @miseleccionmx y todos los que apoyamos y decimos #SIGOALTRI…

¡NO MÁS AL GRITO DE 'PUTO'!

A compartir RT…porque…⬇️

Anoche, en el partido de la selección nacional en Toluca, en el Estadio Nemesio Diez se aplicó un protocolo ‘preventivo’ en el que se arengaba a sus aficionados con mensajes en sus pantallas y sonido local: “a nuestros aficionados se les invita a disfrutar del partido y unirse a favor de la Selección Nacional de México, evitando cualquier expresión o manifestación discriminatoria”.

“Apoya a la Selección sin ofender al rival” Es el mensaje clave que hasta ahora no ha llegado al entendimiento de los aficionados mexicanos y no ha funcionado en ninguno de los Estadios de la Liga MX, ni en Estados Unidos en los partidos del Tri.

El protocolo es el siguiente:

*Iniciado el cotejo y si el grito se hace presente en la tribuna, habrá una primera incidencia a través del sonido local, en donde se le advertirá a la afición que los involucrados deberán abandonar el estadio.

*En caso de reincidir, el segundo llamado del sonido local informará que se podrá interrumpir el encuentro y retirar del estadio a los aficionados que hayan participado en el hecho.

*Durante una tercera incidencia se informará que los 22 jugadores serán retirados de la cancha, a la par de los aficionados que estuvieran involucrados en el grito homofóbico.

*En la cuarta advertencia existirá la sanción de jugar el próximo encuentro a puerta cerrada.

Este protocolo que en verdad tiene categoría de URGENTE será aplicado a partir del 15 de Octubre en la Liga MX y en todos los partidos que se jueguen en canchas mexicanas. Hasta ahora, solo habían sido advertencias, parece que ahora sí, puede ir en serio.

¡No entienden! El grito de 'puto' prevalece en la Liga MX 📌 En San Luis en las bocinas se escuchó que si alguien era señalado por enunciar el grito sería sacado del estadio. La afición respondió entonándolo a todo pulmón 🤦🏻‍♀🤦🏻‍♂