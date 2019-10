Pareja pierde peso en conjunto y ahora su vida sexual es increíble

La dieta Keto consiste en una ingesta muy reducida de carbohidratos

Conoce a la pareja que pasó de ser obesa a ejercitarse juntos seis días a la semana. Gracias a su fuerza de voluntad consiguieron perder conjuntamente 266 libras y afirman que su vida sexual y estamina han aumentado.

Samantha Gilmore, camarera y estudiante universitaria de 22 años, originaria de Missouri, siempre tuvo sobrepeso cuando era niña. Debido a que tuvo una infancia difícil, no tenía educación sobre nutrición y después de no hacer ejercicio y comer comida chatarra, alcanzó un peso de más de 150 libras.

Samantha se mudó con su novio, fotógrafo y operador de máquina, Rick Stahl Jr, de 26 años, cuando ella tenía solo 17 años. Rick también luchó con su peso al crecer, a pesar de jugar fútbol en la escuela secundaria.

Cuando se mudaron juntos, ella comenzó a comer demasiado y alcanzó su peso máximo.

No fue hasta que se encontraron con una foto de sí mismos que se dieron cuenta de cuán gordos se habían vuelto. Es por eso que en 2017 Rick decidió hacer un cambio. Descubrió la dieta ceto, o Keto, una dieta alta en grasas y en proteínas y baja en carbohidratos. También comenzó a ejercitarse y va al gimnasio seis días por semana, donde hace cardio, abdominales y pesas. Él adelgazó y ahora lleva una talla de camisa mediana.

Al ver el impresionante cambio que su novio había hecho y después de que él le propuso matrimonio en octubre de 2018, Samantha decidió seguir sus pasos y ahora entrenan juntos y se animan mutuamente. En seis meses, Samantha ha conseguido pesar menos de 140 pounds y lleva una talla 8.

Ahora los dos se sienten con más energía, incluso en el dormitorio, ya que su vida sexual ha mejorado debido a su dramática pérdida de peso.

“Mi vida familiar no fue la mejor. Con padres adictos a las drogas que me tuvieron muy joven y nunca se quisieron ni me cuidaron, realmente tuve que criarme yo sola”, explicó Samantha en entrevista, según refleja The Sun.

En su pareja encontró el apoyo y el amor que necesitaba para quererse a sí misma. Su relación, y su cambio de imagen, han ayudado a Samantha a ganar confianza y autoestima hasta tal punto que es capaz de llevar menos maquillaje.

¡El cambio ha sido impresiontante!.