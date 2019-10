Revelan identidad del hombre que habría violado a Demi Moore a los 15 años por $500

Las confesiones de la actriz en su libro autobiográfico “Inside out” han dado mucho de qué hablar

Luego de que hace poco Demi Moore abrió su corazón en su libro Inside Out, en donde entre otras cosas volcó cómo fue su niñez y adolescencia, y contó sus experiencias más tristes y traumáticas. Así, relató que a los 15 años fue violada por un hombre con el consentimiento de su madre, a cambio de 500 dólares. A semanas de esa triste revelación, The Sun develó la supuesta identidad del hombre que la ultrajó, en base a los datos que da la actriz en sus memorias.

Val Dumas, que en realidad se llamaba Basil Doumas, tenía un bar muy popular en los 70 y era amigo de la madre de la actriz, Ginny King. El hombre dirigió el restaurante Mirabelle y el pub La Cage Aux Folles, lugar al que asistían celebridades como Elton John, Sylvester Stallone y Michelle Pfeiffer.

George Germanides era copropietario del restaurante Mirabelle con Doumas y le dijo a The Sun: “Su verdadero nombre era Basilio y su apodo siempre era Val. Era una especie de socio silencioso mío desde 1974. Tenía mucho dinero. Lo compré [al bar] después de siete años”.

Con respecto a las acusaciones de Demi Moore, el hombre dijo: “No tengo idea. Si es verdad, es una historia triste“.

Demi afirma que Val, quien murió a los 68 años en 1997, la conoció a ella y a su madre en otro restaurante a fines de la década de 1970, y era un hombre casado con hijos de 48 años.

Moore relata que, tras almorzar los tres juntos en Mirabelle en una oportunidad, él la visitaba en su colegio y, un día, ella lo encontró en su departamento, donde la violó. Tras las revelaciones, en una entrevista le preguntaron a Moore si realmente creía que había sido su madre quien la había entregado por dinero, a lo que ella contestó: “En mi corazón, no. No creo que haya sido una transacción tan directa, pero ella le dio el acceso y me puso en peligro“.

Moore cuenta de manera descarnada cómo su madre, quien murió en 1998, no le brindó una niñez de cuidados. Detalla por ejemplo que se mudaban constantemente, con paradas en Nuevo México, Pennsylvania, Ohio y Washington, antes de que su familia se asentara en el sur de California. En algún momento entre esos traslados, su padre, Danny Guynes, le pidió que lo ayudara a evitar que su madre, Ginny, tuviera éxito en sus frecuentes intentos de suicidio. Cuando la pareja se separó, Demi se enteró de que Danny no era en realidad su padre biológico, quien las había abandonado cuando ella apenas había nacido.