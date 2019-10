Nancy Pelosi desafía a Trump: El proceso que lo echaría de la Casa Blanca continúa

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió la tarde de este martes al presidente Donald Trump unas horas después de que la Casa Blanca publicara una carta rechazando cualquier tipo de colaboración en la consulta previa al impeachment. Y lo hizo indicando que la misiva presidencial es “claramente errónea”.

“Es solo otro intento ilegal de ocultar […] los descarados esfuerzos de la administración Trump para presionar a las potencias extranjeras para que intervengan en las elecciones de 2020“, dijo Pelosi en un comunicado. “A pesar del bloqueo de la Casa Blanca, cada vez tenemos más pruebas de que que el presidente Trump abusó de su poder y violó el juramento que hizo de proteger, preservar y defender la Constitución”, puntualiza el texto de la líder demócrata.

.@realDonaldTrump, you are not above the law. You will be held accountable. #TruthExposed https://t.co/elMCHdLYlK

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 9, 2019