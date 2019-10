Xabi Alonso podría ir a prisión por cinco años

El ex futbolista está acusado de fraude fiscal; ya inició el juicio, pero aún no hay acuerdo

Este miércoles comenzó el juicio contra Xabi Alonso por supuesto fraude fiscal. El ex futbolista del Real Madrid se mantuvo firme en su postura de inocencia y no hubo acuerdo, por lo que el juicio continuará mañana.

“No me planteo pactar. Una vez que he llegado aquí por convicción y por principios, no se pasa por la cabeza pactar. Lo tengo bien claro, si no fuera así, ya lo hubiera dejado”, dijo el ex jugador, quien llegó a juicio porque no quiso un arreglo previo, como sí lo aceptaron colegas suyos como Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao o Lionel Messi.

El ahora entrenador del filial de la Real Sociedad está imputado por tres delitos fiscales durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012 cuando jugaba en el Real Madrid. La Fiscalía lo acusa de haber creado una sociedad ficticia para gestionar sus derechos de imagen y evadir el pago de impuestos, aunque el jugador dijo que puede demostrar “que había una actividad real”.

El ex futbolista y actual DT del filial de la @RealSociedad, #XabiAlonso reiteró hoy, a la salida de la Audiencia Provincial de #Madrid, que tiene la convicción de que es inocente, en el juicio donde se le juzga por 3 delitos contra la Hacienda Pública.@chris_cellilli pic.twitter.com/CFVIhS8a46 — Balón Mundial (@balon_mundial) October 10, 2019

Los demandantes piden cinco años de prisión, cuatro millones de euros de multa y dos millones por perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública.

“Siempre he querido pagar lo que me correspondía con la ley en la mano. Nunca he querido cometer ninguna irregularidad”, insistió Alonso. “Hay que esperar y confiar en la justicia“, sentenció.