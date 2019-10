Al estilo de la 4T: Cruz Azul busca renovarse con un plan de austeridad y eliminando promotores corruptos

La Máquina continúa buscando soluciones entre aguas turbias

La renovación del Cruz Azul que está proponiendo Víctor Garcés, Vicepresidente del equipo tiene algunas similitudes con algunos recientes sucesos de la historia mexicana: se busca, con una política de austeridad, dándole la oportunidad a los jóvenes y sin la presencia de promotores corruptos transformar a La Máquina Cementera de la Cruz Azul.

¿SE VIENE LA 4TA TRANSFORMACIÓN DE CRUZ AZUL? Victor Garcés quiere implementar un plan para reestructurar contratos y bajar sueldos a algunos jugadores del primer equipo. Muy pronto entrará en marcha el plan de austeridad republicana de Victor Andrés Garcés Obrador.

“Vamos a entrar en un programa de austeridad, vamos a darle una extraordinaria, pero extraordinaria base a las fuerzas básicas. Vamos a bajar la nómina, vamos a establecer contratos bajo el sistema de bonos al éxito, porque como hemos estado haciendo las cosas no hemos podido alcanzar el campeonato. Tenemos que ver en qué fallamos y arreglarlo”, dijo Víctor Garcés en entrevista con ESPN.

Además, cada final de torneo se hará un ‘plebiscito’ en el que se les consultará a los aficionados sobre el desempeño de los jugadores para determinar ‘entre todos’ las altas y bajas del equipo.

Garcés, en su utópico sueño, buscará que la base de la plantilla la conformen mexicanos, dejando espacio para solo seis extranjeros y que sean cuatro los que puedan jugar cada partido.

Que "club de cuervos", ni que "Rosa de Guadalupe", el verdadero guionista es Víctor Garcés con el tema de Cruz Azul y "Cruz de cuervos". pic.twitter.com/8A1DYdlHyy — Enki 'Millenial del Cricket' 😁😁✌️✌️ (@Edekamar) October 10, 2019

Además, en otra entrevista aseguró que en su proyecto, ya no cabe el ‘fantasma’ Carlos Hurtado:

“Si yo logró establecer un método, un protocolo de 18 puntos entre los que se incluye que solamente se puede contratar mediante estas circunstancias y mediante estos requisitos, yo podría decir que el señor Hurtado ya no cabe aquí con nosotros, ya tuvo muchísimos años para demostrar con tantísimos jugadores que él o indirectamente envió a Cruz Azul, y no tuvo la lealtad con la institución para poder decir que éste no va a funcionar o no funcionó, yo creo que se acabó su tiempo con nosotros”

Efectivamente, pasó mucho tiempo y ahora en lugar de invertir para triunfar, se buscará ahorrar para hacerlo, no es imposible, pero luce verdaderamente complicado.

ojo. para quienes piensen que en el fútbol profesional mexicano no puede haber nada peor y más indigno que el Veracruz del asqueroso Fidel kuri lamento informales que ahí está el Cruz Azul de los asquerosos y delincuentes Hermanos ÁLVAREZ y su cuñado VICTOR GARCÉS 💩💩💩💩💩💩 — Carlos Albert Ll (@calbert57) October 3, 2019