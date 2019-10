Kourtney Kardashian busca al ladrón: Le roban a la celebridad en su propia casa

La mayor de las Kardashian ha perdido dinero y dispositivos electrónicos

En un día normal, por la mansión de Kourtney Kardashian pasan un número considerable de personas entre los empleados de su marca Poosh, los miembros de su equipo de estilistas, maquilladores y peluqueros y los cámaras y realizadores del programa ‘Keeping Up With the Kardashians’.

La gran preocupación de la celebridad es que uno de ellos pueda estar aprovechándose de su personalidad confiada para robarla tras percatarse de que habían desaparecido varios cientos de dólares de su cartera y uno de los iPads de la familia.

En el próximo episodio del reality, que se emitirá este domingo, se puede ver a la empresaria iniciando una investigación para tratar de descubrir quién podría haber tenido acceso a su bolso después de que una de sus asistentes, Megan, la informara de que no encontraba el dinero que debería haberle sobrado tras una noche de fiesta.

“Sé que el dinero estaba ahí”, ha afirmado Kourtney para descartar la posibilidad de que ella lo hubiera perdido. “¿Conoces esa sensación, cuando tienes claro que no te equivocas? Pues yo lo tengo claro. Me parece demasiada casualidad que hayan desaparecido esos billetes. También nos falta uno de los iPads que tenemos en casa. Hay un montón de gente entrando y saliendo todos los días, personas en quien confío. Algo no va bien“.

Por el momento, Kourtney se ha propuesto vigilar a su séquito y fiarse únicamente de sus hermanas.